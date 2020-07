Zagreb pod vodo: gasilci prejeli več kot tisoč klicev

Hude padavine so ponoči zajele hrvaško prestolnico. Večji del zagrebških ulic je pod vodo, številne kleti, garaže, stanovanjski objekti so poplavljeni. Gasilci so prejeli več kot 1000 klicev občanov, na terenu so vse razpoložljive ekipe. Številne težave imajo v prometu, tramvaji na nekaterih predelih Zagreba ne vozijo. Med intervencijo je umrl gasilec.

Okoli 21. ure zvečer so Zagreb zajeli hudi nalivi z močnim vetrom, ki so povzročili poplave. Poplavilo je na stotine objektov in stanovanj, zalivalo je kleti in garaže, pod vodo so se znašli tudi številni avtomobili v podvozih. Predeli prestolnice so poplavljeni, med drugim tudi Ilica in Miramarska ter Britanski trg, piše Index.hr. Voda ponekod sega do kolen.

Na številnih zagrebških ulicah je prekinjen tramvajski promet, avtobusne povezave imajo velike zamude. Oblasti pozivajo meščane, naj se ne odpravljajo z avtomobili na ceste, promet je ponekod omejen.

Gasilci so prejeli več kot 1000 klicev meščanov, po zadnjih podatkih so se odzvali na vsaj 80 intervencij. Na terenu so vse gasilske ekipe. Na Facebook strani je zagrebška Javna vatrogasna postrojba zapisala, da so njihove telefonske linije preobremenjene, meščane so pozvali, naj bodo potrpežljivi ter naj ne kličejo, če ni nujno. "Ne moremo nemudoma izčrpati prav vsakega litra," so zapisali. Na terenu so tudi prostovoljna gasilska društva, dežurna komunalna služba in policija. Zagrebška Javna vatrogasna postrojba je na Facebook strani v jutranjih urah sporočila, da se"s svoje zadnje intervencije k družini ne bo vrnil"53-letni gasilec DVD Kustošija. Umrl je med črpanjem vode iz stanovanja. Pri JVP Zagreb so izrazili sožalje družini.

Za območje Zagreba velja rdeče opozorilo, za Slavonijo, Istro in severni del Jadrana pa so izdali oranžno vremensko opozorilo. Vremenoslovci napovedujejo močnejše padavine z močnim vetrom ter možnost toče, poroča Dnevnik.hr. V Tuzli razglasili stanje naravne nesreče V Tuzli v BiH so v petek zvečer zaradi obilnega dežja s silovitim vetrom in strelami razglasili stanje naravne nesreče. Minulo noč je na tem območju v 40 minutah padlo 70 litrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo poplave in veliko gmotno škodo na območju celotnega mesta. V nekaj minutah so bile poplavljene ceste v mestu, veter je rušil drevesa. Gasilci črpajo vodo iz poplavljenih stavb, nekateri deli mesta so brez elektrike in vode.