Tornado med Porečem in Pazinom, po hudem neurju Petrinjo spet stresel še potres

Vročinski val se je konec tedna v burnem slogu poslovil tudi v delu Hrvaške. Medtem ko v Dalmaciji še naprej ostaja sončno in vroče, je v nedeljo popoldne Istro poleg toče presenetil tudi tornado. Že dopoldne je hudo neurje prizadelo območje Siska in Petrinje, ki ga je nato ponoči znova stresel tudi potresni sunek.

Supercelica, ki se je sprva razvila na morju ob zahodni obali Istre, se je malo po 18. uri še okrepila in se preselila na kopno pri Poreču ter nadaljevala proti Pazinu, na svoji poti pa je ustvarila celo tornado, poročajo lokalni vremenski portali.

icon-expand Bralci so nam posredovali sliko toče, ki jo je nevihtni oblak odvrgel pri Červarju, ko je z morja prišel na kopno, nato pa nadaljeval proti proti Pazinu, kjer je ustvaril tornado. FOTO: 24ur.com

Tornado se je na srečo premikal po nenaseljenem območju in ni dosegel naselij, je pa vseeno povzročil nekaj gmotne škode, piše Istramet. Na svoji poti je zrušil številna drevesa, tudi stoletje stare hraste, zvil pa je še steber električnega daljnovoda, piše Istramet. Najbolj prizadeto območje je okrog vasi Anžići in Kvešti, prečkanje tornada pa je jasno vidno na 500-metrski liniji, dodajajo. Razvoj tornada so podrobneje analizirali na Meteoadriaticu, kjer pišejo, da je nevihtni oblak kopno Istre dosegel severno od Poreča, nekje pri Červaju, kamor je prišel z italijanske smeri, z območja ustja reke Pad. Ocenili so, da je imel tornado moč F1, ki je sicer najšibkejša, zaznamujejo pa jo hitrosti vetra od 116 do 188 km/h. A če bi tak vrtinec zašel v naselje, bi povzročil precejšnjo gmotno škodo. Istramet še pojasnjuje, da tokrat ni šlo za trombo, katerih posnetki so v njihovih krajih pogosti – te nastajajo nad morjem, tornado pa se razvije v sklopu supercelice nad kopnim in je za razliko od tromb v Istri izjemo redek pojav.

Razdejanje in nov potres v Petrinji Še pred tem je močno neurje prizadelo tudi celinski del Hrvaške, najbolj prav območje Siško-moslavške županije, ki ga je decembra lani stresel močan potres. Lokalni mediji poročajo, da so operativno-komunikacijski center klici zasuli nekaj pred poldnevom, občani so sporočali, da so podrta drevesa padala na cesto in zablokirala promet, ponekod je zmanjkalo elektrike. Veter je odkrival strehe, leteči predmeti so poškodovali številne avtomobile.

Mirna ni bila niti noč, saj so okoli pol dveh zjutraj številni prebivalci skočili iz postelj. Moslavino je spet streslo. Uradni podatki hrvaškega seizmološkega urada kažejo, da je zatreslo ob 1.27, epicenter je bil 11 kilometrov jugozahodno od Siska, v bližini Petrinje, potres je imel magnitudo 3,7. Priče potresni sunek, ki je trajal tri do štiri sekunde, opisujejo kot "kratkega, a močnega". Spomnimo, da je konec decembra območje hrvaške Petrinje prizadel rušilni potres z magnitudo 6,2, ki je praktično uničil ne le Petrinjo, temveč tudi območje Gline. Umrlo je sedem ljudi, več je bilo poškodovanih. Nastala je ogromna materialna škoda, številni prebivalci prizadetih območij pa so ostali brez strehe nad glavo. Vse od takrat na Hrvaškem beležijo številne popotresne sunke, tudi nekoliko močnejše, kot je bil današnji. Ti bodo po napovedih seizmologov trajali še leto ali dve.

Iz stanovanja ukradel vrata in okna Kar nekaj časa bo trajala tudi sanacija tega območja, ki so ga zapustili številni prebivalci, njihovo nesrečno situacijo pa žal izkoriščajo tudi nepridipravi. Kot poroča portal Sisak.info, je prejšnji teden neznani storilec vlamljal v stanovanja v eni izmed stavb, ki so jo po potresu razglasili za neuporabno. V stanovanju 75-letnice je denimo demontiral in ukradel vhodna vrata ter okna, iz drugega stanovanja pa je vzel obleke, posodo in ostale stvari.

