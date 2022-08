Peklenskemu poletju bo sledila vroča jesen

Meteorološka jesen se začne 1. septembra, tri tedne kasneje sledi še jesensko enakonočje. Zahodna Evropa je to poletje doživela enega najhujših junijskih vročinskih valov doslej, vročina pa se ni umirila niti julija. Poleti so temperature od Portugalske do Francije in Združenega kraljestva ter še marsikje drugje presegle najvišje doslej zabeležene temperature, v Španiji je zaradi vročine umrlo več kot 1000 ljudi.

Meteorologi Accuweatherja napovedujejo, da se bo toplo vreme v zahodni in srednji Evropi zavleklo v jesen. Prevladujoče območje visokega zračnega tlaka, ki je to poletje povzročilo izjemne vročinske valove, bo vztrajalo še vsaj do prvega dela jeseni. To pomeni, da bodo temperature za eno do dve stopinji Celzija višje od običajnih.