Pri Umagu opazili izrazit poličast oblak

Zjutraj se je iznad Italije nad hrvaško Istro pomaknila supercelična nevihta. Že nad morjem so zabeležili več kot 5000 udarov strel, poroča portal Istra.Met . Pri Umagu je nastal izrazit poličast oblak.

Podobni prizori so bili vidni tudi iz kraja Vodnjan severno od Pulja.

Nevihtna celica se je nato oslabljena pomikala proti severovzhodu, tudi čez Slovenijo.

Na Hrvaškem se bo danes sicer postopoma pooblačilo, nevihte bodo možne predvsem v notranjosti države in v severni Dalmaciji.

V četrtek se bo ciklon premaknil nad severno Italijo in severni Jadran. Občasni dež in nevihte bodo predvsem na severnem Jadranu in v gorskem delu Hrvaške. Nevihte se bodo nadaljevale tudi v petek, ko so lokalno možni močni nalivi, predvsem v Dalmaciji in višjih predelih Hrvaške. Zapihal bo močan veter, možna bosta tudi toča in nastanek vodnih tromb.

Hrvaška meteorološka služba svetuje redno spremljanje napovedi in opozoril pred nevarnimi vremenskimi pojavi. Danes za severozahod države velja rumeno in oranžno opozorilo, za četrtek pa je opozorilo iste stopnje izdano za celotno Hrvaško.