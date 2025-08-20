Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Pri Umagu opazili izrazit poličast oblak

Umag, 20. 08. 2025 13.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
22

Poletje se za krajši čas poslavlja tudi na Hrvaškem, ki jo bo do petka zajelo deževje s plohami in nevihtami. Že zjutraj je hrvaško Istro prešla supercelična nevihta, zabeležili so več kot pet tisoč udarov strel.

Zjutraj se je iznad Italije nad hrvaško Istro pomaknila supercelična nevihta. Že nad morjem so zabeležili več kot 5000 udarov strel, poroča portal Istra.Met. Pri Umagu je nastal izrazit poličast oblak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podobni prizori so bili vidni tudi iz kraja Vodnjan severno od Pulja. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nevihtna celica se je nato oslabljena pomikala proti severovzhodu, tudi čez Slovenijo.

Preberi še Prihaja dokončna osvežitev

Na Hrvaškem se bo danes sicer postopoma pooblačilo, nevihte bodo možne predvsem v notranjosti države in v severni Dalmaciji. 

V četrtek se bo ciklon premaknil nad severno Italijo in severni Jadran. Občasni dež in nevihte bodo predvsem na severnem Jadranu in v gorskem delu Hrvaške. Nevihte se bodo nadaljevale tudi v petek, ko so lokalno možni močni nalivi, predvsem v Dalmaciji in višjih predelih Hrvaške. Zapihal bo močan veter, možna bosta tudi toča in nastanek vodnih tromb. 

Hrvaška meteorološka služba svetuje redno spremljanje napovedi in opozoril pred nevarnimi vremenskimi pojavi. Danes za severozahod države velja rumeno in oranžno opozorilo, za četrtek pa je opozorilo iste stopnje izdano za celotno Hrvaško. 

supercelična nevihta Umag Istra strele vreme
Naslednji članek

Prihaja dokončna osvežitev

Naslednji članek

'Popoln izlet v neznano': Aleš Česen na še neosvojenem šesttisočaku

SORODNI ČLANKI

Slovo od vročine: kakšni bodo zadnji dnevi poletja?

Redek fenomen: orkan Erin v 24 urah od prve do pete stopnje

Ogrelo se bo do 36 stopinj Celzija, a prihajajo plohe in nevihte

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
20. 08. 2025 15.05
-1
A žled tudi bo? vprašam za prijatla z notranjske?
ODGOVORI
0 1
_endrug
20. 08. 2025 14.58
+1
In to je novica?
ODGOVORI
1 0
Perovskia
20. 08. 2025 14.53
+2
A super. Sem se ze bal, da ne bo vsaj 5 novic o HRO. Dali ste objavi, da se nam priblizuje toča in vse pa ni bilo nic o HRO. Sedaj mi je lažje 23ur
ODGOVORI
2 0
pravicnost
20. 08. 2025 14.33
:o
ODGOVORI
0 0
cekinar
20. 08. 2025 14.22
+9
tja dol hodijo le še tisti,ki bi radi bili tepeni,poplavljeni ali imeli prazno denarnico .
ODGOVORI
13 4
Ricola Swiss
20. 08. 2025 14.25
+6
Kuštravec pa rad hodi v Karigador, če je vse zastonj!
ODGOVORI
11 5
Voly
20. 08. 2025 14.31
+4
Plešasti pa na jahte, če je vse zastonj!
ODGOVORI
8 4
Podlesničar
20. 08. 2025 14.19
+0
Lepo
ODGOVORI
1 1
EU Dig. Cenzura
20. 08. 2025 14.19
-6
Geoinženiring in sejanje oblakov!!!
ODGOVORI
2 8
mali.mato
20. 08. 2025 14.31
+3
Uredi inženiring na tvojem podstrešju.
ODGOVORI
4 1
Voly
20. 08. 2025 14.32
+6
Ta geoinženiring pa že dolgo obstaja. Jaz sem namreč take oblake videl nad morjem že pred 50 leti!
ODGOVORI
7 1
EU Dig. Cenzura
20. 08. 2025 14.47
+0
To se izvaja ze od leta 1940. Ampak lazje je ziveti v lazi kot spregledati resnico. Dejte mal nebo opazovat dan ali dva predno dezuje. Same crte. Malo manj v telefone gledat in raje opazujte nebo in naravo…
ODGOVORI
2 2
Žrtev
20. 08. 2025 14.57
+0
Kje pa si izvedel za ta geoinženiring? Mogoče preveč gledal v telefone....
ODGOVORI
1 1
BUONcaffee
20. 08. 2025 14.14
+3
Kako je v Piranu?
ODGOVORI
3 0
96bimBo
20. 08. 2025 14.10
+1
Urška nu Bor ...
ODGOVORI
2 1
VladdyDaddy
20. 08. 2025 14.09
+1
Ooo ne, mimogrede kaj je pa novega v uzbekistanu
ODGOVORI
2 1
Brus123
20. 08. 2025 14.07
+0
In kaj potem????
ODGOVORI
1 1
Žrtev
20. 08. 2025 14.04
+1
Tole pa lahko pojasni samo ena oseba...
ODGOVORI
2 1
Make Europe Great Again
20. 08. 2025 14.09
+5
Martin Strel?
ODGOVORI
5 0
kinimod
20. 08. 2025 14.01
-1
To nas tepejo !
ODGOVORI
0 1
Blue Dream
20. 08. 2025 13.58
+3
Enkrat sem doživel Tramontano v Umagu
ODGOVORI
4 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110