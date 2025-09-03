Svetli način
Tujina

Zima 2025: kakšne so najnovejše napovedi za Evropo?

Ljubljana, 03. 09. 2025 12.51 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
27

Čeprav so pred nami dnevi s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija, marsikdo že pogleduje proti zimskim mesecem. Po rekordno toplem juniju srednjeročne vremenske napovedi sicer kažejo, da bo letošnjo zimo snega manj kot običajno.

Zima, zima bela. Kakšna bo letos?
Zima, zima bela. Kakšna bo letos? FOTO: Luka Kotnik

Pri Severe Weather so objavili srednjeročne napovedi za letošnjo zimo. Napovedi temeljijo na različnih modelih. Glavna sta model Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) in model UKMO, ki ga je razvil britanski meteorološki urad. 

Oba modela kažeta, da bo med novembrom in januarjem snežilo manj kot običajno. Več padavin bi lahko padlo ponekod v Skandinaviji in v južnem delu Združenega kraljestva. 

Kdaj bo snega največ?

Novembra kaže na podpovprečno količino snega po vsej Evropi, znova nekaj več snežnih padavin napovedujejo v Skandinaviji, a tudi tam zgolj v višjih predelih, kar nakazuje na topel listopad.

Podobno naj bi bilo tudi decembra. Več snežnih padavin bo, kot kaže, v osrednjem delu Balkana, predvsem v Srbiji in na zahodu Romunije, na skrajnem jugu Združenega kraljestva in v delu Skandinavije.

Ljubitelje snega bo razveselila napoved, da bo januarja več snega po vsej Evropi. Iznad severa se bo namreč pomaknil hladnejši zrak, kažejo napovedi po modelu ECMWF. Britanski model, ki je bil tudi v preteklosti konzervativnejši z napovedovanjem snega, sicer na splošno kaže na precej milo zimo po Evropi.

zima 2025 vremenska napoved sneg Evropa napovedi padavine
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Borka76
03. 09. 2025 13.40
Na tem istem portalu bil 8.8.2025 objavljen članek, kako bo letos zima z veliko snega. Ko bi ta članek sedaj vsaj omenili in razložili zakaj zdaj tako drugačna napoved (kaj se je spremenilo), bi pa mogoče pomislila na to, da imajo prav. Ampak – zelo verjetno sedaj vsaj 1 od teh dveh člankov bo držal🤷‍♀️
ODGOVORI
0 0
galeon
03. 09. 2025 13.39
+1
V letošnji zimi bo sijalo sonce, padal bo sneg. Bilo bo tudi oblačno, ponekod bo tudi deževalo. Če ima kdo bolj točno napoved naj se javi.
ODGOVORI
1 0
medusa
03. 09. 2025 13.39
Ali sploh še gre manj snega?...
ODGOVORI
0 0
boslo
03. 09. 2025 13.38
-2
Še vedno mislim, da nam bo Nato prizanesel in nam poslal veliko snega...v kolikor dobro sodelujejo z Coca Colo, dobimo sneg za božične praznike...
ODGOVORI
0 2
sentilj54
03. 09. 2025 13.36
+2
Ali je lahko sploh še manj snega, prejšnjo zimo so smučišča delala večinoma na umetnem snegu.
ODGOVORI
2 0
boslo
03. 09. 2025 13.39
-1
Vodno gladino je potrebno spustitibza kak kilometer...
ODGOVORI
0 1
duhccc
03. 09. 2025 13.27
+4
pustimo se presenetiti drugac pa sem ugibajo zemlja se vrti svojo pot....
ODGOVORI
5 1
galeon
03. 09. 2025 13.36
-1
Nič se ne vrti.
ODGOVORI
0 1
medusa
03. 09. 2025 13.40
Seveda ne.Zemlja pleše...
ODGOVORI
0 0
Actual Asparagus
03. 09. 2025 13.25
+5
Napovedat vreme leta 2025 za par mesecev naprej je podobno kot ugotavljat spol novorojenčka, preden je spočet.
ODGOVORI
5 0
zmerni pesimist
03. 09. 2025 13.23
+3
Še za 2 tedna ne vedo
ODGOVORI
4 1
IFILLSLOVENIABCKUNFILLME
03. 09. 2025 13.22
+5
Kaj pa na Hrvaškem? Ste pozabili napisat.
ODGOVORI
5 0
Truth
03. 09. 2025 13.11
+2
Poleti 2023 ste pisali, daa smo gotovi. Naj se pripravimo na suso. Vceraj je odplaknilo polovico slovenske istre…nehite grozit ldem
ODGOVORI
4 2
galeon
03. 09. 2025 13.22
+0
Njihov ego jim ne dovoli normalnega pisanja.
ODGOVORI
1 1
SEJBOBOL
03. 09. 2025 13.09
+9
Teli napovedovalci so prezpredmetni strošek , nihče od njih ne jamči , torej je isto če to vprašako mene ki jim bi povedal zaston ... Jih je pa zlo velik zaposljenih z dobro plačo ....
ODGOVORI
10 1
Wolfman
03. 09. 2025 13.07
+5
Zgotovo vem to, da bo zimski zrak v Ljubljani škodljiv in tudi strupen!
ODGOVORI
7 2
SDS_je_poden
03. 09. 2025 13.08
-3
Kaj so pa vzroki, za tak zrak?
ODGOVORI
0 3
bor99
03. 09. 2025 13.29
+3
promet in individualna kurišča. najbolj pa lega ljubljanske kotline in neprevetrenost v zimskih mesecih
ODGOVORI
3 0
Spletko
03. 09. 2025 13.06
+8
Spet bučke prodajate, za poletje ste napovedal nadpovprečne temperature pa ni blo nič od nič tole poletje...
ODGOVORI
10 2
dule100
03. 09. 2025 13.05
+7
Kako manj? Saj ga je že nekaj zim, le za vzorec!😂
ODGOVORI
7 0
zapornik65
03. 09. 2025 13.04
+8
snega manj kot obicajno, a zadnjih 5let ga sploh ni😂
ODGOVORI
8 0
kunccix
03. 09. 2025 13.02
+4
Tole vse skupaj je brezzvezen članek! Dolgoročne napovedi so kot napoved vedeževalcev. Še trend se ne da predvideti, ker so razmere v novem času za vremenske modele neznane in nepredvidljive. Kar je sigurno, da bo povprečna temperatura višja, kot do sedaj, pa še to ni čisto sigurno, ker je tukaj dejavnik zalivskega toka in orkanske aktivnosti.
ODGOVORI
4 0
Brus123
03. 09. 2025 13.02
+3
Moj model pravi: poglej skozi okno in boš videl kakšno je vreme!
ODGOVORI
3 0
Nace Štremljasti
03. 09. 2025 13.02
+3
že če pogledate skozi okno,zgrešiti napoved na polno kaj šele za štiri mesece vnaprej
ODGOVORI
3 0
gengsta1234
03. 09. 2025 13.00
+2
Pojma nimajo kar napovejo je zmeraj kontra
ODGOVORI
2 0
Divji petelin
03. 09. 2025 12.59
+3
Komaj čakam zimo -15C do -20C 2 meseca, snega 50cm do 75cm.... da vidijo novodbni grejači z črpalkami, kaj poenijo drva doma....
ODGOVORI
6 3
SDS_je_poden
03. 09. 2025 13.09
+2
Take zime ne bo več. Podnebje se spreminja.
ODGOVORI
4 2
galeon
03. 09. 2025 13.10
+2
Potem se boš pa zbudil. Za tolažbo pa ti povem, da današnje toplotne črpalke pri -20 stopinj proizvedejo vodo toplo 60 stopin na izhodu iz peči. Še preevč za talno. To ovca pa kar k enemu ovčerejcu, da te nauči kako se pase.
ODGOVORI
2 0
