Zima 2025: kakšne so najnovejše napovedi za Evropo?

Oba modela kažeta, da bo med novembrom in januarjem snežilo manj kot običajno. Več padavin bi lahko padlo ponekod v Skandinaviji in v južnem delu Združenega kraljestva.

Pri Severe Weather so objavili srednjeročne napovedi za letošnjo zimo. Napovedi temeljijo na različnih modelih. Glavna sta model Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) in model UKMO, ki ga je razvil britanski meteorološki urad.

Novembra kaže na podpovprečno količino snega po vsej Evropi, znova nekaj več snežnih padavin napovedujejo v Skandinaviji, a tudi tam zgolj v višjih predelih, kar nakazuje na topel listopad.

Podobno naj bi bilo tudi decembra. Več snežnih padavin bo, kot kaže, v osrednjem delu Balkana, predvsem v Srbiji in na zahodu Romunije, na skrajnem jugu Združenega kraljestva in v delu Skandinavije.

Ljubitelje snega bo razveselila napoved, da bo januarja več snega po vsej Evropi. Iznad severa se bo namreč pomaknil hladnejši zrak, kažejo napovedi po modelu ECMWF. Britanski model, ki je bil tudi v preteklosti konzervativnejši z napovedovanjem snega, sicer na splošno kaže na precej milo zimo po Evropi.