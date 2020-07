Vremenska opozorila na Hrvaškem: na udaru Istra in severni del Jadrana

Na Hrvaškem so izdali več vremenskih opozoril za celo državo, rdeče opozorilo pa so razglasili za okolico Zagreba in Karlovca. Tu pričakujejo hujše nevihte, večje količine padavin, mogoče so tudi poplave, poročaDnevnik.hr.Oranžno opozorilo so hrvaški meteorologi izdali za Slavonijo, Istro in severni del Jadrana.

V teh delih države se nadaljuje nestanovitno vreme. Tekom dneva in ponoči pričakujejo močno deževje, lokalne nevihte z močnimi vetrovi, možna je tudi toča in hudourniške poplave. V Istri pričakujejo sunke vetra do 75 kilometrov na uro, piše 24sata.hr.