Vremenske težave na Balkanu: sunki burje presegali 150 kilometrov na uro

Snežne nevihte in orkanski veter povzročajo težave na Balkanu. Grčijo in južno Srbijo so zajele snežne nevihte, brez elektrike je več tisoč ljudi, poročajo iz Črne gore ter Bosne in Hercegovine. Na Hrvaškem so za območje Dalmacije in Velebitskega kanala razglasili rdeči alarm. V Splitu so sunki burje, ki so presegali 150 kilometrov na uro, ruvali drevesa, podirali telefonske in električne drogove ter odkrivali strehe. Na 11-letnika je na nogometnem igrišču padla kabina in ga poškodovala. V Zagrebu, od koder poročajo o dveh poškodovanih osebah, pa gasilci že cel dan odstranjujejo posledice divjanja narave.