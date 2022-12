Vremenski kaos v ZDA: umrlo 12 ljudi, snežni meteži staroselce odrezali od sveta

Več kot 1,5 milijona ljudi je ob prehodu hladne fronte prek ZDA ostalo brez dobave elektrike, prav tako pa so ameriška in kanadska letališča znova bila primorana odpovedati več tisoč letov.

V New Yorku in Bostonu ter drugod po severovzhodu ZDA se je neurje začelo z močnim vetrom in dežjem, do večera pa so temperature v kratkem času padle s plus 15 na minus 13 stopinj Celzija. Hladno vreme bo tam vztrajalo tudi danes.

V Južni Dakoti so oblasti napotile nacionalno gardo v pomoč staroselcem iz plemena Sioux, potem ko so snežni zameti njihovo skupnost odrezali od sveta.

Pred tem so poplave zalile predela New Yorka, kjer so morali reševati ljudi iz poplavljenih kletnih stanovanj in avtomobilov. Guvernerka Kathy Hochul je razglasila izredne razmere.

V New Hampshiru so na najvišjem vrhu severovzhodnega dela ZDA - Mount Washington, ki meri nekaj manj kot 2000 metrov nadmorske višine - izmerili sunek vetra s hitrostjo 241 kilometrov na uro.

Hude vremenske razmere so zahtevale najmanj 12 življenj, za večino smrti pa so bile krive poplavljene, zasnežene ali zamrznjene ceste.

V večjih mestih na jugu države, kjer niso vajeni tako nizkih temperatur, so oblasti odprle ogrevalne centre. Še posebej so negativnim učinkom hladne fronte izpostavljeni brezdomci in prosilci za azil na mehiški strani meje.