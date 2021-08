Vremenski pojav osupnil (in prestrašil) prebivalce v okolici Varaždina

"Nameraval sem odložiti smeti, ko sem v daljavi zagledal črto na nebu, med Varaždinom in Ivancem, mogoče je bilo to nekje na meji s Slovenijo. Ko sem si jo natančneje ogledal, sem videl, da se obrača in da je res tromba," je za 24sata.hr povedal njihov bralec.

"Gotovo je vse skupaj trajalo več kot pet minut, potem pa je kar razpadlo. Ker je bila videti precej velika, prizora ni bilo ravno prijetno opazovati. Še nikoli nismo videli česa podobnega. Črno nebo, dež, potem pa zagledaš še to ... Neprijeten občutek," je še dodal.