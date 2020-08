Belorusija: opozicija poziva Bruselj, naj ne prizna izida volitev

Obsodbe dogajanja v Belorusiji in podpora zahtevam opozicije iz sveta, še posebej iz Evrope, se vrstijo. Opozicija sicer vztraja, da je Lukašenko ukradel nedavne predsedniške volitve in da je njihova resnična zmagovalka politična novinka Svetlana Tihanovska, zato zahteva ponovitev volitev. Tihanovska je v ponedeljek, potem ko je Lukašenka pred tem že večkrat pozvala k odstopu, sporočila, da je pripravljena prevzeti vodenje države.

Po uradnih izidih naj bi sicer prejela le dobrih deset odstotkov glasov, sama in njeni privrženci pa vztrajajo, da jih je v resnici nekje med 60 in 70 odstotki. Za predsedniško kandidaturo se je odločila, ko so zaprli njenega soproga, ki je želel kandidirati proti Lukašenku.

Že v petek so se na izredni videokonferenci o Belorusiji sestali zunanji ministri EU in potrdili pripravo novega svežnja sankcij proti nekaterim beloruskim posameznikom, odgovornim za nasilno posredovanje proti udeležencem protestov in za volilne prevare.

Lukašenko nove volitve zavrača

Lukašenko nove volitve odločno zavrača. "Volitve smo že izvedli. Dokler me ne ubijete, drugih volitev ne bo," je izjavil v ponedeljek. Med istim govorom je dodal, da je pripravljen deliti oblast in spremeniti ustavo, vendar ne pod pritiskom protestnikov. Očitno se še naprej zanaša tudi na svojo najtesnejšo zaveznico Rusijo. Iz Kremlja so namreč pred dnevi dali vedeti, da bodo priskočili na pomoč Belorusiji, tudi z vojsko, če bo to potrebno, ter odgovornost za povolilno krizo pripisali akterjem iz tujine.

Michel: Volitve niso bile ne svobodne in ne poštene

Kot je ob sklicevanju na neimenovane vire v EU poročal bruseljski bilten EUobserver, naj bi evropski voditelji danes ne le izrazili solidarnost in podporo beloruski opoziciji in protestnikom, ampak tudi sporočili Rusiji, naj se ne vmešava.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je sicer v ponedeljkovem vabilu na videokonferenco med drugim zapisal, da to, čemur smo priča v Belorusiji, preprosto "ni sprejemljivo". Volitve "niso bile ne svobodne in ne poštene", režimsko nasilje nad protestniki je "šokantno" in odgovorne zanj je treba kaznovati, predvsem pa je nujno vzpostaviti dialog, ki bo Belorusom zagotovil pravico, da sami odločajo o svoji prihodnosti, je poudaril.