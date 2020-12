Vrh EU dosegel dogovor o zmanjšanju izpustov do leta 2030 za najmanj 55 odstotkov

Po celonočni razpravi so evropski voditelji le dosegli dogovor o zmanjšanju izpustov do leta 2030. Kot je sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel, "Evropa vodi v boju proti podnebnim spremembam", voditelji pa so se zavezali, da bodo v naslednjem desetletju dosegli cilj zmanjšanja izpustov na najmanj 55 odstotkov glede na leto 1990.

Voditelji držav članic Evropske unije so dolge ure razpravljali o krepitvi cilja za zmanjšanje izpustov do leta 2030 s sedanjih 40 na najmanj 55 odstotkov glede na leto 1990. In kot je pravkar sporočil predsednik Evropskega svetCharles Michel, jim je dogovor zdaj vendarle uspelo doseči.

"Evropa bo do leta 2030 izpuste zmanjšala za najmanj 55 odstotkov. Pot do podnebne nevtralnosti v letu 2050 je tako jasna," pa je tvitnila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "To je odličen način za praznovanje prve obletnice evropskega zelenega dogovora," je še zapisala. Poljska je bila decembra lani, ko so voditelji dosegli dogovor o cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050, edina članica, ki se ni mogla zavezati k uresničitvi tega cilja. Podrobnosti o tem, kako so voditelji prepričali Poljsko, za zdaj niso znane. Seja je trajala vso noč

Vrh EU se je sestal v četrtek ob 13. uri, razprava pa se je zavlekla vse do naslednjega jutra.

"Seja traja nepretrgoma od včeraj od 13. ure. Veliko orehov je strtih, nekaj jih še čaka. Epidemija je vse izzive in težave v EU potrojila," je nekaj čez 6. uro zjutraj sporočil slovenski premier Janez Janša. Po bruseljskih tolmačenjih je na cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050 nato posredno pristala v okviru pogajanj o prihodnjem večletnem proračunu Unije, vendar pa že vseskozi želi več denarja v okviru evropskega zelenega dogovora in tudi več podatkov o tem, kako bodo strožji podnebni cilji vplivali na gospodarstva posameznih držav. Po tem, ko so voditelji v četrtek precej hitro dosegli kompromis, ki odpravlja madžarsko in poljsko blokado svežnja za okrevanje v vrednosti 1824 milijard evrov, so več ur namenili Turčiji in dosegli dogovor o novih sankcijah proti Ankari, preostanek noči in današnjega jutra pa so razpravljali o podnebnih ciljih.