Vrh EU obsodil širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu

"Evropski svet poziva Izrael, naj takoj obrne trend širjenja naselbin, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, vključno z umikom razpisa za gradnjo na območju E1," so v danes sprejetih sklepih zapisali predsedniki vlad in držav članic, med njimi premier Janez Janša.

Ponovili so, da se podjetja ne bi smela potegovati za gradbene pogodbe na spornem območju E1 ali za razvoj drugih naselij ter izpostavili morebitne pravne posledice zanje.

Voditelji držav članic EU so sicer Izrael k ustavitvi širjenja nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu, vključno z območjem E1, pozvali že v sklepih junijskega zasedanja.

Je pa nato Slovenija konec avgusta preprečila sprejetje skupne izjave vseh članic EU, v kateri bi obsodile objavo razpisa za gradnjo 1200 stanovanjskih enot v okviru projekta E1 s strani izraelske vlade. Izraelski sporni projekt, ki je bil zaradi mednarodnega nasprotovanja desetletja zamrznjen, skupno vključuje gradnjo približno 3400 stanovanjskih enot na okoli 12 kvadratnih kilometrih površin.