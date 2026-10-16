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Vrh EU obsodil širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu

Bruselj , 16. 10. 2026 20.32 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Izraelski naseljenci

Voditelji držav članic EU so na zasedanju v Bruslju soglasno obsodili širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ob tem so izraelsko vlado pozvali k umiku razpisa za gradnjo stanovanjskih enot v okviru spornega projekta E1.

"Evropski svet poziva Izrael, naj takoj obrne trend širjenja naselbin, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, vključno z umikom razpisa za gradnjo na območju E1," so v danes sprejetih sklepih zapisali predsedniki vlad in držav članic, med njimi premier Janez Janša.

Izraelski naseljenci
Izraelski naseljenci
FOTO: AP

 Ponovili so, da se podjetja ne bi smela potegovati za gradbene pogodbe na spornem območju E1 ali za razvoj drugih naselij ter izpostavili morebitne pravne posledice zanje.

Voditelji držav članic EU so sicer Izrael k ustavitvi širjenja nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu, vključno z območjem E1, pozvali že v sklepih junijskega zasedanja.

Je pa nato Slovenija konec avgusta preprečila sprejetje skupne izjave vseh članic EU, v kateri bi obsodile objavo razpisa za gradnjo 1200 stanovanjskih enot v okviru projekta E1 s strani izraelske vlade. Izraelski sporni projekt, ki je bil zaradi mednarodnega nasprotovanja desetletja zamrznjen, skupno vključuje gradnjo približno 3400 stanovanjskih enot na okoli 12 kvadratnih kilometrih površin.

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KOMENTARJI5

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kr en33
16. 10. 2026 21.36
AH je imel prav…
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0 0
lokson
16. 10. 2026 21.35
Tistih par kontejnerjev, pa tak halo. Med tem pa Hamasovi borci postavljajo takšne vile da boli in to vse od denarja humanitarne pomoči. Kekci nerazgledani. Krog ima 360 stopinj in ne samo 15, ostalo vas pa ne briga.
Odgovori
0 0
majsterinegasrat
16. 10. 2026 21.29
Pred 20 leti se mi je zdela nora ideja, na bodo Evropo prevzeli muslimani, zdaj pa se to dogaja pred našimi očmi in mi to gledamo in ne naredimo nič.
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+3
3 0
Kviz
16. 10. 2026 21.24
Zanimivo kako se v Bruslju zanimajo za Zahodni breg za svojo zemljo pa jim je malo mar. Kmalu nam bodo v EU vladali prišleki. Morda ima Trump glede Bruslja prav.
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+1
1 0
macolagobec
16. 10. 2026 21.34
Jah, mal se v Bruslju morajo sprenevedati, naredijo itak nič. Stvari gredo pa v pravo smer tam v Gazi. Arabci in muslimani, predvsem Iranci hočejo Izrael zradirati. Imajo pa na voljo ogromna prostranstva tistega peska. In nekdo bo moral spokat od tam, ali Izraelci ali muslimanski arabci, ki jim pravijo Palestinci.
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0 0
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