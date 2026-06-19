Vrh EU po slovesu Orbana znova enoten v podpori Ukrajini

"Evropski svet ponovno potrjuje nadaljnjo odločno in neomajno podporo ukrajinski neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti v okviru njenih mednarodno priznanih meja," piše v sklepih vrha, s katerimi je prvič po decembru 2024 soglašalo vseh 27 voditeljev. V zadnjem letu in pol je soglasno sprejetje sklepov o Ukrajini blokiral zdaj že nekdanji madžarski premier Viktor Orban, nekajkrat pa jih ni podprl tudi njegov slovaški kolega Robert Fico.

Odhod Orbana, ki ga je na položaju madžarskega premierja nasledil Peter Magyar, je prav tako omogočil politični dogovor o tem, da bo EU po novem sankcije proti različnim sektorjem ruskega gospodarstva, uvedenih zaradi agresije na Ukrajino, namesto za šest podaljševala za 12 mesecev. Spremembo ustrezne pravne podlage bo moral zdaj sprejeti še Svet EU, pri čemer pa ni pričakovati težav.

Voditelji, med njimi prvič po ponovnem prevzemu položaja tudi premier Janez Janša, so sicer v sklepih pozvali k čimprejšnjemu sprejetju pretekli teden predstavljenega 21. svežnja sankcij proti Rusiji, ki vključuje ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami.