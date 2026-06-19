Vrh EU po slovesu Orbana znova enoten v podpori Ukrajini

"Evropski svet ponovno potrjuje nadaljnjo odločno in neomajno podporo ukrajinski neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti v okviru njenih mednarodno priznanih meja," piše v sklepih vrha, s katerimi je prvič po decembru 2024 soglašalo vseh 27 voditeljev. V zadnjem letu in pol je soglasno sprejetje sklepov o Ukrajini blokiral zdaj že nekdanji madžarski premier Viktor Orban, nekajkrat pa jih ni podprl tudi njegov slovaški kolega Robert Fico.
Odhod Orbana, ki ga je na položaju madžarskega premierja nasledil Peter Magyar, je prav tako omogočil politični dogovor o tem, da bo EU po novem sankcije proti različnim sektorjem ruskega gospodarstva, uvedenih zaradi agresije na Ukrajino, namesto za šest podaljševala za 12 mesecev. Spremembo ustrezne pravne podlage bo moral zdaj sprejeti še Svet EU, pri čemer pa ni pričakovati težav.
Voditelji, med njimi prvič po ponovnem prevzemu položaja tudi premier Janez Janša, so sicer v sklepih pozvali k čimprejšnjemu sprejetju pretekli teden predstavljenega 21. svežnja sankcij proti Rusiji, ki vključuje ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami.
Prepoved vstopa v EU vsem, ki so služili v ruski vojski
Evropska komisija je v njem med drugim predlagala prepoved vstopa v EU vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski. Predsedniki vlad in držav članic so v četrtek pozvali k preučitvi možnih načinov za naslovitev tega vprašanja.
V sprejetih sklepih so prav tako podprli diplomatska prizadevanja za konec ruske agresije in poudarili, da je EU pripravljena okrepiti svoj angažma na tem področju v skladu s svojim ciljem spodbujanja miru.
"Evropa mora imeti vlogo pri prihodnji rešitvi in je pripravljena braniti svoje interese," so zapisali.
"Odprtje diplomatskih kanalov z Rusijo"
Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je voditeljem po navedbah virov pri EU pojasnil tudi nedavno poročanje tujih medijev, da je njegov kabinet vzpostavil stike s Kremljem. Razložil jim je, da je svojemu uradu naročil "odprtje diplomatskih kanalov z Rusijo", je povedal neimenovani uradnik. Šlo je za kratke stike, in ne pogovore o vsebini, je dodal.
Ruska agresija na Ukrajino je bila ena osrednjih tem prvega dne tokrat dvodnevnega zasedanja Evropskega sveta, na katerem se je voditeljem članic unije pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zasedanje nadaljujejo z razpravo o svetovnih makroekonomski neravnovesjih, v središču katere so trgovinski odnosi s Kitajsko.
Drugi dan bodo začeli z razpravo o predlogu dolgoročnega proračuna EU, zaključili pa z delovnim kosilom, posvečenim dogajanju na Bližnjem vzhodu.
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