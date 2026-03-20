Vrh EU pozval h krepitvi odpornosti članic pred tujim vmešavanjem

K temu so pozvali, potem ko naj bi prišlo do vmešavanja zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube v parlamentarne volitve v Sloveniji, ki bodo v nedeljo. Konkreten primer v sklepih sicer ni omenjen.

"Evropski svet države članice in Evropsko komisijo poziva, naj ob podpori visoke zunanjepolitične predstavnice okrepijo odpornost pred hibridnimi aktivnostmi, predvsem pred tujim manipuliranjem z informacijami in vmešavanjem ter poskusi spodkopavanja demokracije, upoštevajoč vmešavanje tujih zasebnih akterjev v demokratične volilne procese v državah članicah," so v sklepih, sprejetih v četrtek, zapisali voditelji držav članic unije.

Premier Robert Golob je v četrtek kolege v Evropskem svetu seznanil s primerom domnevnega vmešavanja podjetja Black Cube v slovenske volitve. Evropsko komisijo je ob tem pozval, naj primer preišče in pripravi tudi bolj učinkovit odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah.

Pred nedeljskimi volitvami v državni zbor je namreč v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja pa so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je nato v sredo sekretariat Sveta za nacionalno varnost "seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje na volitve v Sloveniji", je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.