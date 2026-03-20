Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vrh EU pozval h krepitvi odpornosti članic pred tujim vmešavanjem

Bruselj , 20. 03. 2026 06.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Izredni vrh EU v Bruslju

Evropski svet je po domnevnem tujem vmešavanju v parlamentarne volitve v Sloveniji države članice EU in Evropsko komisijo pozval h krepitvi odpornosti pred tujim vmešavanjem in poskusi spodkopavanja demokracije.

"Evropski svet države članice in Evropsko komisijo poziva, naj ob podpori visoke zunanjepolitične predstavnice okrepijo odpornost pred hibridnimi aktivnostmi, predvsem pred tujim manipuliranjem z informacijami in vmešavanjem ter poskusi spodkopavanja demokracije, upoštevajoč vmešavanje tujih zasebnih akterjev v demokratične volilne procese v državah članicah," so v sklepih, sprejetih v četrtek, zapisali voditelji držav članic unije.

K temu so pozvali, potem ko naj bi prišlo do vmešavanja zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube v parlamentarne volitve v Sloveniji, ki bodo v nedeljo. Konkreten primer v sklepih sicer ni omenjen.

Premier Robert Golob je v četrtek kolege v Evropskem svetu seznanil s primerom domnevnega vmešavanja podjetja Black Cube v slovenske volitve. Evropsko komisijo je ob tem pozval, naj primer preišče in pripravi tudi bolj učinkovit odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah.

Pred nedeljskimi volitvami v državni zbor je namreč v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja pa so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je nato v sredo sekretariat Sveta za nacionalno varnost "seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje na volitve v Sloveniji", je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.

black cube eu bruselj vrh

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573