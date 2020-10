Vrh EU pozval h krepitvi pripravljenosti na možnost propada pogajanj z Londonom

V povezavi s spornim načrtovanim britanskim zakonom o notranjem trgu, ki krši ločitveni sporazum in tako močno načenja že tako krhko zaupanje med stranema, voditelji opozarjajo, da je treba ločitveni sporazum in vse njegove protokole dosledno izvajati.

Ključna odprta vprašanja ostajajo enaki konkurenčni pogoji na področjih, kot so državne pomoči ter socialna in okoljska vprašanja, dostop ribičev do britanskih voda in upravljanje sporazuma, vključno z mehanizmom sankcij v primeru kršitev.

Voditelji so v sklepih spomnili, da se prehodno obdobje, v katerem Združeno kraljestvo še ostaja del notranjega trga in carinske unije, konča 31. decembra letos, in z zaskrbljenostjo ugotovili, da še ni zadostnega napredka pri ključnih vprašanjih, ki bi omogočil dogovor.

Sprejetje sklepov sicer po neuradnih informacijah ne pomeni, da je razprave voditeljev o brexitu že konec. Nasprotno, ta še traja, in sicer v strogi tajnosti. Voditelji v dvorani ne smejo imeti svojih telefonov in tablic.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob prihodu izpostavil pomen dostopa francoskih in drugih evropskih ribičev do britanskih voda. "Ribiči nikakor ne bodo žrtev brexita," je poudaril.

Britanska stran želi dostop do svojih ribolovnih voda omejiti in se letno pogajati o ribiških kvotah. Pri iskanju kompromisa glede ribištva naj bi Barnier pritiskal na osem držav unije z bistvenimi interesi v britanskih vodah, naj omilijo stališča, a mu to za zdaj še ni uspelo.

Najbolj ključno je sicer vprašanje enakih konkurenčnih pogojev, ki je tesno povezano z upravljanjem sporazuma.

Voditelji naj bi po pisanju britanskega časnika Financial Times (FT) vztrajali pri varovalih za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev v praksi, tudi s pravico, da unija sprejme začasne in avtonomne ukrepe pred odločitvijo telesa za razreševanje sporov, in z ureditvijo, ki bo omogočala povračilne ukrepe na različnih področjih, ne glede na vrsto kršitve.

Nemška kanclerkaAngela Merkel je danes ob prihodu ponovila dobro znano stališče unije, da je dogovor zaželen, a ne za vsako ceno.

EU že vseskozi navaja oktober kot rok za dosego sporazuma, da bi bilo res vse nared do izteka prehodnega obdobja konec leta. Britanski premier Boris Johnson je kot rok omenjal današnji dan, tako da bo zanimivo spremljati njegov odziv po tokratnem vrhu. Neuradno pa se kot nov skrajni rok omenja 10. november.

Omenja se tudi možnost, da bi komisija pripravila začasne, premostitvene krizne ukrepe za primer, ko dogovora ne bi bilo do sredine novembra, bi pa bil na vidiku.

Kako bo z ratifikacijo sporazuma, za zdaj ni jasno, saj je bilo v minulih tednih slišati različne navedbe o tem, kakšna naj bi bila narava sporazuma in kakšna vrsta ratifikacije bi bila potrebna.

Medtem ko razprava o brexitu še poteka, je neuradno slišati, da obstaja popolna podpora Barnierju in njegovemu pogajalskemu pristopu ter da med voditelji prevladujeta solidarnost in enotnost glede vseh treh ključnih odprtih vprašanj.

London razočaran glede sklepov voditeljev EU o brexitu

Glavni pogajalec Združenega kraljestva David Frost je na Twitterju delil svoje razočaranje glede stališč voditeljev držav članic EU o pogajanjih o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom. Presenečen je tudi, da EU ni pripravljena na bolj intenzivno delo glede vzpostavitve odnosov.

"Presenečen sem, da EU ni več zavezana k intenzivnem delu, da doseže prihodnje sodelovanje, kot je bilo sklenjeno s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen 3. oktobra," je tvitnil Frost.

Dodal je, da je tudi presenečen, da mora vse nadaljnje predloge glede prihodnjih odnosov predložiti London. "Nenavaden pristop glede sklepanja pogajanj," je zapisal. Zagotovil je še, da bo premier Boris Johnson v petek predstavil odzive Velike Britanije in pristop.

Voditelji članic EU so danes v Bruslju pozvali h krepitvi vsesplošne pripravljenosti na možnost črnega scenarija propada pogajanj o prihodnjih odnosih z Londonom. Evropsko komisijo so pozvali, naj pravočasno poskrbi za enostranske in časovno omejene krizne ukrepe v interesu EU, piše v sprejetih sklepih. Voditelji in von der Leynova so sicer izrazili, da bi radi dosegli sporazum, obenem pa poudarili, da ne bodo odstopili od svojih načel.