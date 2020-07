Vrh EU: po neprespani noči še vedno brez dogovora

Voditelji članic EU po treh dneh zasedanja še vedno niso dosegli dogovora o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji covid-19. Nadaljevanje vrha je predvideno ob 16. uri. Takrat se pričakuje nov pogajalski predlog. Po ostrih nočnih izmenjavah naj bi bilo zdaj vzdušje bolj pozitivno.

Voditelji članic EU poskušajo v Bruslju že četrti dan doseči dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun Unije v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov. Največja ovira na poti do kompromisa naj bi bilo vztrajanje Nizozemske in Avstrije pri tolikšnem zmanjšanju nepovratnih sredstev v skladu za okrevanje, ki za večino preostalih članic ni sprejemljivo. Predsednik Evropskega sveta Charles Michelje približno pol ure pred polnočjo oznanil 45-minutni premor za posvetovanja v različnih ožjih sestavah, ki pa so trajala več kot šest ur. Nato so vendarle začeli skupno zasedanje, ki pa ga je bilo bliskovito konec. Michelov govorec Barend Leyts je najprej obvestil, da je predsednik končal zasedanje in da se bodo znova sestali ob 14. uri. Nato je sporočil, da bodo nadaljevali ob 16. uri.

Takrat naj bi Michel predstavil tudi nov pogajalski predlog, ki se ga je pričakovalo že v nedeljo. Vključeval naj bi kompromisno rešitev, naj nepovratna sredstva znašajo 390 milijard evrov. Po prvotnem predlogu naj bi bilo v 750-milijardnem skladu za okrevanje dve tretjini nepovratnih sredstev in tretjina posojil. V pogajanjih se razlika med obema ovojnicama vse bolj zmanjšuje. Varčna četverica – Nizozemska, Avstrija, Švedska in Danska, ki želi že od začetka obseg nepovratnih sredstev čim bolj oklestiti, je v nedeljo skupaj s Finsko kot "zadnjo ponudbo" predlagala znižanje krovnega obsega sklada na 700 milijard evrov, pri čemer naj bi šla polovica za nepovratna sredstva, polovica pa za posojila.

Ob iskanju kompromisa se je omenjala rešitev, da bi šlo po 375 milijard za nepovratna sredstva in posojila, a naj bi Avstrija in Nizozemska vztrajali pri dodatnem znižanju. Še vedno je sicer odprto tudi vprašanje povezave spoštovanja vladavine prava in evropskega proračuna, ki naj bi ga prav tako izpostavljale varčne države. Madžarska in Poljska temu že vseskozi nasprotujeta, po neuradnih informacijah ju je v razpravi na vrhu podprla tudi Slovenija. Slovenski premier Janez Janša se je v času premora, ko so potekala posvetovanja v ožjih sestavah, srečal s kolegi iz višegrajske četverice in Latvije. Tudi premier Janez Janša je po Twitterju ocenil, da je dogovor nekoliko bliže."Dolga tretja noč. Nekoliko bliže dogovoru. Nekoliko manj solidarnosti. Še vedno rabati," je tvitnil. Dodaja še, da je z nekaj inovativnosti lahko končni predlog še vedno dovolj močno orodje za okrevanje EU. Vzdušje je bilo ponoči precej napeto. Francoski predsednik Emmanuel Macron je po nekaterih neuradnih navedbah vedenje varčne četverice primerjal z ravnanjem nekdanjega britanskega premierja Davida Camerona pred brexitom.

