Vrh G7 brez skupne obsodbe Rusije, Trump predčasno domov

Bela hiša je zatrdila, da je Trump odšel domov zaradi vojne med Iranom in Izraelom oz. razmer na Bližnjem vzhodu, vendar pa je televizija MSNBC v torek poročala, da je odšel, ker se ni hotel srečati z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim , ki je bil povabljen na vrh skupaj z voditelji Mehike, Brazilije, Indije, Južne Koreje in Avstralije ter EU.

Zelenski se je v torek pogovarjal s kanadskim premierjem Markom Carneyjem in drugimi voditelji G7. Carney mu je obljubil dodatno vojaško podporo v obliki brezpilotnikov, helikopterjev in druge opreme v vrednosti 1,5 milijarde ameriških dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trump je v ponedeljek kritiziral izključitev Rusije iz nekdanje skupine G8 zaradi invazije na Krim in zavrnil pozive k uvedbo dodatnih sankcij proti Rusiji, čeprav mu jih je kongres ZDA že pripravil. Dejal je, da bodo sankcije predrage za ZDA in bi raje videl, naj jih uvede EU.

Kanada in Velika Britanija sta naznanili tudi nove sankcije proti ladjam, ki jih Rusija uporablja za izogibanje sankcijam proti naftnemu sektorju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zelenski je Carneyju dejal, da je Ukrajina pripravljena na mirovna pogajanja in brezpogojno prekinitev ognja, vendar pa potrebujejo pritisk na Rusijo, ki to zavrača.

Voditelji članic G7 - Velike Britanije, Francije, Nemčije, Japonske, Kanade in Italije - ter minister za finance ZDA Scott Bessent so v torek nadaljevali zasedanja in na koncu namesto skupne deklaracije sprejeli posebne izjave za več ločenih področij, med drugim o ključnih rudninah, umetni inteligenci, gozdnih požarih, tihotapljenju ljudi in nadnacionalnem zatiranju.

Slednje je opredeljeno kot agresivna oblika tujega vmešavanja, s katero države ali njihovi pooblaščenci poskušajo ustrahovati in nadlegovati posameznike ali skupnosti zunaj svojih meja, jim škodovati ali jih prisiliti v določena dejanja proti njihovi volji.

Države G7 so se zavezale, da bodo vzpostavile trdne, etične in trajnostne dobavne verige ključnih rudnin in pripravile akcijski načrt, ki bo spodbujal skupne naložbe v projekte rudarjenja, predelave in recikliranja v industrializiranih državah in državah v razvoju.

Zavezale so se, da bodo povečale uporabo umetne inteligence v javnem in zasebnem sektorju ob priznavanju okoljskih stroškov, da bodo razbile mednarodne kriminalne združbe, ki se okoriščajo s tihotapljenjem ljudi, ter sodelovale pri preprečevanju in odpravljanju posledic gozdnih požarov.

Že v ponedeljek pa so sprejeli izjavo za potrditev pravice Izraela do samoobrambe in nasprotovanje jedrskemu oboroževanju Irana, ki je izjavo ostro kritiziral.