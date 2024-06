Vrh G7: Šest šibkih in Giorgia Meloni

Srečanje voditeljev sedmih najmočnejši držav na svetu letos nikakor ne izgleda kot razkazovanje zahodne moči. Zbrani na vrhu G7 namreč že dolgo niso bili politično tako šibki, v svoji analizi ugotavlja bruseljski portal Politico. In to prav v času, ko bi ob vojni v Ukrajini, vse večjih napetostih na Bližnjem vzhodu – ne le v Gazi – in pohodu skrajne desnice demokratični svet nujno potreboval močne voditelje.