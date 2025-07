Vrh hrvaške politike na koncertu Thompsona

Lokalni hrvaški radio je na svoji spletni strani objavil tudi skupinsko fotografijo Plenkovića, ministrov in Thompsona. Otrokom je pevec dal avtograme, premierju svoj novi album Hodočasnik, ministroma pa medaljon, ki je bil izdelan posebej v spomin na sobotni koncert.

Andrej Plenković je na generalko prišel s svojimi otroki, tam pa sta bila tudi minister za notranje zadeve Davor Božinović in minister za hrvaške veterane Tomo Medved , je v četrtek poročal Radio NU iz Imotskega.

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, velja pa tudi za kontroverznega, predvsem zaradi poveličevanja nacionalizma v pesmih. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji. To sicer ni ustanovilo nekaterih vidnih hrvaških politikov, da se ne bi udeležili koncerta. Svoj prihod na koncert sta potrdila Medved in minister za obrambo Ivan Anušić, po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list pa bo na njem tudi predsednik sabora Gordan Jandroković.

Jandroković velja za zmernejšega člana vladajoče, desnosredinske stranke HDZ, zato je ta novica presenetila levo opozicijo, piše časnik. Podpredsednica največje opozicijske stranke SDP Mirela Ahmetović je za Jutarnji list opozorila, da Jandrokovićeva prisotnost na koncertu simbolično krepi legitimnost proustaškega sentimenta, ki da ga Thompson subtilno spodbuja, hkrati pa znižuje legitimnost sabora kot institucije.

"Jandroković tja ne gre kot zasebna oseba, temveč kot predsednik sabora, kar je ena od treh najmočnejših političnih funkcij v državi. S tem pošilja sporočilo, da so vse kontroverznosti v zvezi s Thompsonom in njegovimi pesmimi za to družbo sprejemljive," je dodala.