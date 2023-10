Vrh Mont Blanca v dveh letih za dva metra nižji

Skalnati vrh najvišje gore v Franciji se sicer nahaja na nadmorski višini 4792 metrov, vendar se debela plast snega in ledu, ki se nabere na skalah, iz leta v leto spreminja glede na vremenske razmere. Francoski geometri od leta 2001 na vsaki dve leti merijo višino Mont Blanca, da bi pridobili podatke o vplivu podnebnih sprememb na Alpe.

Pri meritvah prvič uporabili brezpilotni letalnik

"Iz teh meritev smo se veliko naučili. Vemo, da se višina in lega vrha gore nenehno spreminjata, lahko tudi do pet metrov," je dejal des Garets. "Mi zgolj zbiramo podatke za prihodnje generacije, nismo tu, da bi jih razlagali - to prepuščamo znanstvenikom," je še dodal.

Meritve je na Mont Blancu sredi septembra izvajalo približno 20 strokovnjakov, razdeljenih v osem skupin in opremljenih z visokotehnološkimi orodji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na gori so preživeli več dni, pri izvajanju meritev pa so tokrat prvič uporabili tudi brezpilotni letalnik.