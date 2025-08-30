Vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje: pričakujejo tudi Putina

Indijski premier Narendra Modi je danes pred začetkom vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), ki se ga bo udeležilo več kot 20 voditeljev, prispel v kitajsko mesto Tianjin. Gre za Modijev prvi obisk v tej sosednji državi po letu 2018.
Kitajska in Indija, najštevilčnejši državi na svetu, sta dolgoletni tekmici za vpliv v Aziji, napetosti pa so dodatno zaostrili smrtonosni spopadi ob meji med državama pred petimi leti. Izboljšanje odnosov se je začelo šele lani oktobra, ko sta se Modi in kitajski predsednik Ši Džinping po petih letih znova srečala v Rusiji.
Pezeškian, Erdogan, Putin ...
V Tianjin medtem že prihajajo tudi drugi voditelji. Udeležbo sta med drugim napovedala iranski predsednik Masud Pezeškian in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, še danes pa naj bi na Kitajsko prispel tudi ruski predsednik Vladimir Putin.
Pred odhodom je v današnjem intervjuju za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua poudaril, da želi skupaj s Kitajsko okrepiti prizadevanja za oblikovanje večpolarnega svetovnega reda. Kot ključen dejavnik vidi vlogo držav globalnega juga in skupine Brics. Ni pa omenjal ZDA ali Ukrajine.
Ob robu vrha bo potekalo tudi več dvostranskih srečanj. Kremelj je v petek sporočil, da se bo Putin v ponedeljek sestal z Erdoganom, s katerim bosta razpravljala o vojni v Ukrajini. Ločeno naj bi se srečal tudi s Pezeškianom, tema pogovorov pa bo iranski jedrski program.
SCO danes združuje deset članic: Kitajsko, Indijo, Rusijo, Pakistan, Iran, Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Uzbekistan in Belorusijo, poleg tega je še 16 držav pridruženih kot opazovalnih partneric oziroma partneric v dialogu. V Pekingu v teh dneh sicer skupno pričakujejo 26 tujih voditeljev. Med drugimi bosta iz Evrope tja odpotovala srbski predsednik Aleksandar Vučić in slovaški premier Robert Fico.
Vrhu SCO, ki bo v nedeljo in ponedeljek, bo v sredo v Pekingu sledila še vojaška parada, ko bo Kitajska praznovala formalno predajo Japonske zavezniškim silam leta 1945 oziroma konec druge svetovne vojne. Parade se bo prav tako udeležilo več tujih voditeljev, tudi Putin in severnokorejski voditelj Kim Džong Un, Modija pa po navedbah kitajskih državnih medijev v Pekingu ne bo.
