Tujina

Vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje: pričakujejo tudi Putina

Peking / Tianjin, 30. 08. 2025 15.35

Avtor
STA , Ti.Š.
Kitajska bo gostila vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje, pred njegovim uradnim začetkom pa se že zbirajo voditelji številnih držav. Na Kitajsko je prispel indijski premier Narendra Modi, kmalu naj bi prišel tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je pred prihodom poudaril zavzemanje za večpolarni svet.

Indijski premier Narendra Modi je danes pred začetkom vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), ki se ga bo udeležilo več kot 20 voditeljev, prispel v kitajsko mesto Tianjin. Gre za Modijev prvi obisk v tej sosednji državi po letu 2018.

Kitajska in Indija, najštevilčnejši državi na svetu, sta dolgoletni tekmici za vpliv v Aziji, napetosti pa so dodatno zaostrili smrtonosni spopadi ob meji med državama pred petimi leti. Izboljšanje odnosov se je začelo šele lani oktobra, ko sta se Modi in kitajski predsednik Ši Džinping po petih letih znova srečala v Rusiji.

Pezeškian, Erdogan, Putin ...

V Tianjin medtem že prihajajo tudi drugi voditelji. Udeležbo sta med drugim napovedala iranski predsednik Masud Pezeškian in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, še danes pa naj bi na Kitajsko prispel tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

Pred odhodom je v današnjem intervjuju za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua poudaril, da želi skupaj s Kitajsko okrepiti prizadevanja za oblikovanje večpolarnega svetovnega reda. Kot ključen dejavnik vidi vlogo držav globalnega juga in skupine Brics. Ni pa omenjal ZDA ali Ukrajine.

Ob robu vrha bo potekalo tudi več dvostranskih srečanj. Kremelj je v petek sporočil, da se bo Putin v ponedeljek sestal z Erdoganom, s katerim bosta razpravljala o vojni v Ukrajini. Ločeno naj bi se srečal tudi s Pezeškianom, tema pogovorov pa bo iranski jedrski program.

Preberi še Putin in Kim potujeta v Peking, na parado povabljen tudi Vučić

SCO danes združuje deset članic: Kitajsko, Indijo, Rusijo, Pakistan, Iran, Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Uzbekistan in Belorusijo, poleg tega je še 16 držav pridruženih kot opazovalnih partneric oziroma partneric v dialogu. V Pekingu v teh dneh sicer skupno pričakujejo 26 tujih voditeljev. Med drugimi bosta iz Evrope tja odpotovala srbski predsednik Aleksandar Vučić in slovaški premier Robert Fico.

Vrhu SCO, ki bo v nedeljo in ponedeljek, bo v sredo v Pekingu sledila še vojaška parada, ko bo Kitajska praznovala formalno predajo Japonske zavezniškim silam leta 1945 oziroma konec druge svetovne vojne. Parade se bo prav tako udeležilo več tujih voditeljev, tudi Putin in severnokorejski voditelj Kim Džong Un, Modija pa po navedbah kitajskih državnih medijev v Pekingu ne bo.

SCO vrh Šanghajska organizacija za sodelovanje Kitajska voditelji
KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
30. 08. 2025 21.54
+2
Zanimivo koliko je dementnih bluzačev na tem portalu kateri pljuvajo čez europo in EU.Najbolj interesantno pa je zakaj se torej ne spravijo čez lužo na kitajsko ali ameriko?Aja saj res kitajci jih ne bi sprejeli,ker so balkanci oranžni trump bi jih pa tudi nemudoma deportiral nazaj v pasjih kletkah.Ni logike blatenje ozemelja,držav v katerih se nahajaš in za zahvalo pljuvaš po nje,ker živiš na sociali in to se dogaja samo pri balkanskih priseljencih kjer koli se naselijo v europi.Razumem,da je temu povod preznoglavost ampak vseeno.
ODGOVORI
2 0
odpisani zasedli vlado
30. 08. 2025 21.43
+2
Ni pa nikjer tukaj objavljen oranžni butalec dementni ameriški trump katerega vsi z navdušenjem pričakujejo.Očitno je to v tajnosti,ker se bo tukaj zopet srečal z njegovim diktatorskim kolegom rusom putinom kateri mu bo dal še več napotkov za uveljavitev diktature v ameriki.
ODGOVORI
2 0
dujedrag
30. 08. 2025 21.40
+2
bo pa kitajce in podobne izredno prizadel AI, ono, ko bo delo mehanizirano in ne bo posla za 1.5 milijarde ljudi za poceni službice, kot imajo sedaj, ko so ukradli službe amerikancom, europi....
ODGOVORI
2 0
Minifa
30. 08. 2025 20.04
+1
Baje o štoflcih na plastenki, dolgotrajni oskrbi, 80. spolih in paradah ponosa niti besede, pa okol govort ker očitno so zato tako uspešni..
ODGOVORI
2 1
25.maj
30. 08. 2025 20.02
-2
tolpa krininalcev
ODGOVORI
2 4
anatomija
30. 08. 2025 19.42
-1
vsem tem državam je skupno edino to , da njihovi prebivalci iz blaginje v njihovih državah množično bežijo v revščino nerazvite Evrope
ODGOVORI
4 5
Mici 270
30. 08. 2025 19.29
-2
sami zločinci
ODGOVORI
4 6
Betuul
30. 08. 2025 18.20
+1
Tam bi morala biti naša Fajon! Morda kot slušateljica, lahko bi jo povabili!
ODGOVORI
6 5
Aist 48
30. 08. 2025 18.26
+3
Mislim da ima Kitajska dovolj svojega gostinskega osebja!
ODGOVORI
7 4
25.maj
30. 08. 2025 19.59
+2
a da bi predavala, kako zadržati oblast kljub volitvam?
ODGOVORI
3 1
Betuul
30. 08. 2025 20.02
-1
To boš ti kmalu predaval!
ODGOVORI
1 2
Veščec
30. 08. 2025 20.25
-1
Zato pa hodijo k nam ker so tam tehnološki višek
ODGOVORI
1 2
Betuul
30. 08. 2025 18.17
-2
Tega bi se morali udeležiti slo! Kot povabljeni k stranskem sedežu ! Ali članica od EU! Ni jasno? Svet mora sodelovati v vseh oblikah dialogov!
ODGOVORI
2 4
dujedrag
30. 08. 2025 18.17
-5
Tu ma Donald pravilno, na račun bogatih držav živi Kitajec...naj se malo to njegovo izvažanje poceni robe u ZDA in EU omeji, saj imajo 3. svet! Pa naj se bogatijo na njih
ODGOVORI
2 7
dujedrag
30. 08. 2025 18.18
-2
1960 je šlo čisto lepo .... potem pa so se javljali razni..čuri muriji da bi radi delali za 1 dolar na dan iz shanghaja
ODGOVORI
3 5
MathewM
30. 08. 2025 20.06
+2
dujedrag: če gledaš skozo prizmo zahodne ekonomske logike, imamo zahodnjaki res kitajsko v šahu. Težava je, da so tej logiki šteta leta, saj dolgoročno ne moremo imeti mi, ki večinoma trošimo, nadvlado nad tistim, ki večinoma proizvaja.
ODGOVORI
3 1
dujedrag
30. 08. 2025 21.10
+1
traparija...oni malo trošijo, pomeni da rabijo nas. Da so bogati, drugače bodo pa spet lepo revni in skromni, tako kot so živeli 5000 let! To zdaj je anomalija
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
30. 08. 2025 18.05
+2
A bodo govorili o zamaških na plastenkah, kako patentirati "zahodnjaško" evolucijo🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
5 3
300 let do specialista
30. 08. 2025 18.04
+2
Kiklic z jajci iz Bruslja pa sploh nikjer nihče več ne šmi.rgla🤣🤣🤣 NEPRECENLJIVO!!! Utapljajo se v svoji sladki "demokraciji".
ODGOVORI
7 5
myomy
30. 08. 2025 17.42
+3
Bivši Trumpov vojaški svetovalec Douglas McGregor je dejal: "Evropski voditelji še vedno mislijo, da je Evropa središče sveta. Lahko jim sporočim, da so vsaj 100 let za realnostjo v svetu."
ODGOVORI
10 7
dujedrag
30. 08. 2025 18.08
+1
Ima vas kar nekaj sadomazo tule, ki kao po lastni uniji pljuvate....u slavo sistemom indija, kitaj, norde korea...in podobno, aja še sveti gral ekonomije, Rusija, kao....
ODGOVORI
5 4
Zmaga Ukraini
30. 08. 2025 18.55
-4
Najhujša bolečina russofilićev je, da EU še vedno obstaja, in celo zelo dobro ji gre. Povsem v nasprotju s tem, kar ti siromaki krulijo zadnja 4 leta. Brez haska...
ODGOVORI
4 8
25.maj
30. 08. 2025 20.01
+3
kakorkoli obrneš, v eu smo izgubili kompas, pa si to priznamo ali ne
ODGOVORI
3 0
galeon
30. 08. 2025 17.08
+5
G7- 777 milijonov ljudi BRICS- 3.2 milijarde ljudi. Čigavo gospodarstvo je uspešnejše?
ODGOVORI
9 4
boslo
30. 08. 2025 17.36
-4
Ni nujno, da je kvantiteta boljša od kvalitete
ODGOVORI
3 7
myomy
30. 08. 2025 17.36
+1
Od BRICS.
ODGOVORI
4 3
myomy
30. 08. 2025 17.43
+5
boslo, Rusi so 2 WW zmagali s kvantiteto, ne s kvaliteto.
ODGOVORI
8 3
galeon
30. 08. 2025 18.29
+2
MY nemci so imel kvaliteto, pa jim je zmrznila v rokah. Rusi pa klasiko in tolkli po njih do mrtvega.
ODGOVORI
4 2
galeon
30. 08. 2025 18.32
+4
boslo da ne bi mislil, da je mercedes zdaj bolj kvaliteten kot nekoč.
ODGOVORI
4 0
galeon
30. 08. 2025 16.53
+4
Najmočnejši na svetu skupaj. Neumna EU se pa druži s siromaki.
ODGOVORI
9 5
JAZsemTI
30. 08. 2025 16.12
+4
Ko se nam “zlobne” sile postavijo skupaj lahko ugotovimo, da jih je veliko več kot nas, imajo več naravnih virov, imajo večjo vojsko, so v gospodarskem razmahu in se nas upravičeno ni treba bati…
ODGOVORI
6 2
Midelamodrugace
30. 08. 2025 16.04
-12
Še vedno je amerika sto let pred njimi. Kitajska edina ki se res lahko razvije
ODGOVORI
3 15
JAZsemTI
30. 08. 2025 16.13
+6
Ti imaš v 30 let stare slike😏
ODGOVORI
9 3
galeon
30. 08. 2025 16.54
+2
Blebetaš v prazno ker te ego daje.
ODGOVORI
5 3
Bananistanec
30. 08. 2025 17.23
+6
Amerika je pred ostalim svetom le v zadolženosti
ODGOVORI
8 2
Pikaponca
30. 08. 2025 15.52
+13
Tule se bo zbralo skoraj 70 % prebivalcev..Uf kakšen trg..
ODGOVORI
14 1
boslo
30. 08. 2025 16.37
-5
95% njih je slab trg, delajo za pest riža dnevno
ODGOVORI
3 8
Midelamodrugace
30. 08. 2025 15.50
-11
Sami diktatorji ja res lepo
ODGOVORI
4 15
