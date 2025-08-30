Vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje: pričakujejo tudi Putina

Kitajska bo gostila vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje, pred njegovim uradnim začetkom pa se že zbirajo voditelji številnih držav. Na Kitajsko je prispel indijski premier Narendra Modi, kmalu naj bi prišel tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je pred prihodom poudaril zavzemanje za večpolarni svet.

Voditelji se pred vrhom Šanghajske organizacije za sodelovanje zbirajo na Kitajskem. FOTO: AP icon-expand

Indijski premier Narendra Modi je danes pred začetkom vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), ki se ga bo udeležilo več kot 20 voditeljev, prispel v kitajsko mesto Tianjin. Gre za Modijev prvi obisk v tej sosednji državi po letu 2018. Kitajska in Indija, najštevilčnejši državi na svetu, sta dolgoletni tekmici za vpliv v Aziji, napetosti pa so dodatno zaostrili smrtonosni spopadi ob meji med državama pred petimi leti. Izboljšanje odnosov se je začelo šele lani oktobra, ko sta se Modi in kitajski predsednik Ši Džinping po petih letih znova srečala v Rusiji.

Pezeškian, Erdogan, Putin ...

V Tianjin medtem že prihajajo tudi drugi voditelji. Udeležbo sta med drugim napovedala iranski predsednik Masud Pezeškian in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, še danes pa naj bi na Kitajsko prispel tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Pred odhodom je v današnjem intervjuju za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua poudaril, da želi skupaj s Kitajsko okrepiti prizadevanja za oblikovanje večpolarnega svetovnega reda. Kot ključen dejavnik vidi vlogo držav globalnega juga in skupine Brics. Ni pa omenjal ZDA ali Ukrajine.

Vladimir Putin naj bi še danes prispel na Kitajsko. FOTO: AP icon-expand

Ob robu vrha bo potekalo tudi več dvostranskih srečanj. Kremelj je v petek sporočil, da se bo Putin v ponedeljek sestal z Erdoganom, s katerim bosta razpravljala o vojni v Ukrajini. Ločeno naj bi se srečal tudi s Pezeškianom, tema pogovorov pa bo iranski jedrski program.