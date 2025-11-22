Vrh skupine G20: O dolgovih in globalni neenakosti

Vrh skupine najmočnejših svetovnih gospodarstev G20 poteka ob odsotnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegova administracije, ki dogodek bojkotirata. Prav tako na vrhu ni predsednikov Rusije in Kitajske Vladimirja Putina in Xi Jinpinga, bosta pa sodelovali delegaciji obeh držav. Vrha se prav tako ne bosta udeležila predsednika Mehike in Argentine.

"Izzive, s katerimi se soočamo, je mogoče rešiti le s sodelovanjem in partnerstvom," je dejal Cyril Ramaphosa. Sprejetje deklaracije s strani prisotnih voditeljev bi bil po njegovem "pomemben znak, da lahko multilateralizem doseže rezultate".