Vrh skupine G20: O dolgovih in globalni neenakosti

Vrh skupine najmočnejših svetovnih gospodarstev G20 poteka ob odsotnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegova administracije, ki dogodek bojkotirata. Prav tako na vrhu ni predsednikov Rusije in Kitajske Vladimirja Putina in Xi Jinpinga, bosta pa sodelovali delegaciji obeh držav. Vrha se prav tako ne bosta udeležila predsednika Mehike in Argentine.
"Izzive, s katerimi se soočamo, je mogoče rešiti le s sodelovanjem in partnerstvom," je dejal Cyril Ramaphosa. Sprejetje deklaracije s strani prisotnih voditeljev bi bil po njegovem "pomemben znak, da lahko multilateralizem doseže rezultate".
- FOTO: Profimedia
V ospredju vrha bodo vprašanje odpisa dolgov državam v razvoju in boj proti globalni neenakosti, pravičen energetski prehod, pravična delitev podnebne odgovornosti in prehranska varnost.
Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v petek pozval države G20, naj "uporabijo svoj vpliv in svoje glasove za končanje konfliktov, ki povzročajo toliko smrti, uničenja in destabilizacije po vsem svetu".
Ob robu vrha bo potekala tudi razprava o ameriškem predlogu mirovnega načrta za končanje vojne v Ukrajini. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je na srečanje, na katerem bodo razpravljali o nadaljnjih korakih glede Ukrajine, povabil voditelje podobno mislečih držav - Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Norveške, Kanade, Japonske, Avstralije, Finke Irske, Nizozemske in Španije, so potrdili viri pri EU.
