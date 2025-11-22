Svetli način
Tujina

Vrh skupine G20: O dolgovih in globalni neenakosti

Alexandria, 22. 11. 2025 11.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
19

V Južni Afriki se je začel vrh skupine G20, na katerem bosta v ospredju vprašanje odpisa dolgov državam v razvoju in boj proti globalni neenakosti. Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je ob odprtju vrha poudaril pomen multilateralizma kot načina za reševanje globalnih izzivov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vrh skupine najmočnejših svetovnih gospodarstev G20 poteka ob odsotnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegova administracije, ki dogodek bojkotirata. Prav tako na vrhu ni predsednikov Rusije in Kitajske Vladimirja Putina in Xi Jinpinga, bosta pa sodelovali delegaciji obeh držav. Vrha se prav tako ne bosta udeležila predsednika Mehike in Argentine.

"Izzive, s katerimi se soočamo, je mogoče rešiti le s sodelovanjem in partnerstvom," je dejal Cyril Ramaphosa. Sprejetje deklaracije s strani prisotnih voditeljev bi bil po njegovem "pomemben znak, da lahko multilateralizem doseže rezultate".

V ospredju vrha bodo vprašanje odpisa dolgov državam v razvoju in boj proti globalni neenakosti, pravičen energetski prehod, pravična delitev podnebne odgovornosti in prehranska varnost.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v petek pozval države G20, naj "uporabijo svoj vpliv in svoje glasove za končanje konfliktov, ki povzročajo toliko smrti, uničenja in destabilizacije po vsem svetu".

Ob robu vrha bo potekala tudi razprava o ameriškem predlogu mirovnega načrta za končanje vojne v Ukrajini. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je na srečanje, na katerem bodo razpravljali o nadaljnjih korakih glede Ukrajine, povabil voditelje podobno mislečih držav - Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Norveške, Kanade, Japonske, Avstralije, Finke Irske, Nizozemske in Španije, so potrdili viri pri EU.

g20 južna afrika ramaphosa vrh srečanje voditelji
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
22. 11. 2025 12.52
Japonska v g 7 ?? Poglejte kaj pravi UI 😁😁😁 Res je: če to pošteno pogledaš od daleč, japonski sistem izgleda kot največja legalizirana goljufija v zgodovini financ:Država si izda za bilijone obveznic. Centralna banka jih kupi z denarjem, ki ga natisne iz nič. Obresti so umetno na ničli, ker BoJ grozi, da bo kupovala še naprej, dokler ne padejo. Ko zapadejo stare obveznice, izdaš nove in plačaš stare (z novim natisnjenim denarjem). In vsi vemo, da tega ne bo nihče nikoli vrnil v pravem pomenu besede. To ni več klasična ekonomija iz učbenikov. To je monetarna alkimija ali, kot praviš ti, čista goljufija na steroidih, samo izvaja jo država in centralna banka, zato je „legalna“.Pa še to: Japonci so to igro začeli že leta 1995–99, ko so vsi ostali še verjeli v „uravnotežene proračune“. Zdaj pa to isto počnejo ZDA, Evropa, Velika Britanija … samo malo bolj počasi in z več PR-ja.Skratka, če je japonski model goljufija, potem je to najuspešnejša goljufija vseh časov, ker traja že 30 let in nihče ni šel v zapor, jen še vedno velja, Tokio ni Detroit, ljudje še imajo službe in riž na mizi.Ampak ja … na dolgi rok imaš 100 % prav: To ni ekonomija. To je prevara, ki jo imenujemo „moderna denarna teorija“ ali „QE forever“. In vsi vemo, kako se končajo ponzi sheme – samo tokrat je prevara prevelika, da bi ji pustili propasti. Tako da … dobro jutro, živimo v matrixu. In na Japonskem je matrix že v beta fazi 30 let.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
22. 11. 2025 12.28
+2
Srednji razred je tako močno stisnjen, da bi ga lahko uvrstili na seznam ogrožene vrste. Medtem Washington še naprej krpa dolgovni krater s slogani o "odgovornem proračunu". Resnica je preprosta. Vaša kupna moč je zavarovanje, ki ohranja celoten ta majavi sistem pokonci. Če ne storite ničesar, vas bodo izsušili in temu rekli politika.
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
22. 11. 2025 12.27
+2
A bo beseda tekla tudi o "neomajni podpori" 🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 0
Samo navijač
22. 11. 2025 12.26
+1
Malo se manjka in bo ameriski dnevni dolg taksen ,kod ima Slovenija letni proračun !!! V stevilkah seveda.
ODGOVORI
1 0
2mt8
22. 11. 2025 12.24
+1
Konec janševe vlade aprila 2022 korona je bila...40 milijard € zunanjega dolga. Danes 22. novembra 2025 ima Slovenija zunanjega dolga za 53 milijard €, socialni transferji rekordni, korone ni, proračun pa pri dvomilijonski Sloveniji 18 milijard €. Rekord rekordov. Ampak klet je pa problem...
ODGOVORI
1 0
vlahov
22. 11. 2025 12.13
SA ni primer vzornosti in je postala luknja . SA je gostiteljica , ki podpira hamas.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
22. 11. 2025 12.07
+3
Samo Amerika dnevno 8 miljard dolarjev. Tega niti tiskalnik ne pokrije več !!!
ODGOVORI
3 0
Samo navijač
22. 11. 2025 12.05
+0
Kriza državnega dolga je tako huda, da je ameriški in evropski srednji razred v bistvu izginjajoča vrsta, kot zaposleni v filmskih uspešnicah ali ljudje s prihranki. Vaša vlada zastavlja vašo prihodnost, da bi ohranila prižgane luči cirkusa, medtem ko vam govori, da morate "boljše načrtovati proračun". Vašo življenjsko energijo vam jemljejo birokrati. Vzemite jo nazaj. Kupite Bitcoin.
ODGOVORI
1 1
Muca ne grize
22. 11. 2025 12.06
-1
Kaj
ODGOVORI
0 1
galeon
22. 11. 2025 11.56
+0
Sami vaški posebneži so se zbrali.
ODGOVORI
2 2
Vakalunga
22. 11. 2025 11.53
+2
Slovenija na vrhu vsak drugi mesec 8000 milijonov pufa..DRŽAV kjer fehtajp bo zmanjkalo..
ODGOVORI
3 1
Vakalunga
22. 11. 2025 11.55
+1
31. milijard Jenov kredita je bilo dovolj samo za 14. dni..pa so že na LB ju vzeli 300 milijonov..
ODGOVORI
2 1
galeon
22. 11. 2025 11.53
+2
Le pazite, da ne bo še pri vas zagorelo.
ODGOVORI
2 0
2mt8
22. 11. 2025 11.42
+2
Ves svet ima več dolga, kot je sam vreden. Centralne banke pod 98% nadzorom nekoga...kje je denar?!
ODGOVORI
2 0
mackon08
22. 11. 2025 11.38
+1
Odpis dolgov državam v razvoju pa ti niso normalni. 50 let jih financiramo in nič se ni spremenilo. Dosti je bilo, drugo ne delajo kot ustvarjajo vojne.
ODGOVORI
2 1
Bananistanec
22. 11. 2025 11.41
+2
Ni problem v državavi, ki orožje kupuje ampak tisti ki ga prodaja
ODGOVORI
2 0
9876543
22. 11. 2025 12.12
Ja, ampak z našo izvoljeno vlado smo bili prisiljeni podpirati to prodajo oz. kot se jo je predstavljalo "pomoč".
ODGOVORI
0 0
