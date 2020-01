Vrh v Sandringhamu: Bodo rešili ali poglobili razdor v kraljevi družini?

Na sestanku bodo poskušali doseči dogovor, kako naprej – do katerih sredstev bosta zakonca še vedno imela dostop, kaj se bo zgodilo z njunima nazivoma in na kakšen način še bosta del kraljeve družine. Želja kraljice po poročanju BBC-ja naj bi bila, da rešitev najdejo v nekaj dneh. Današnji sestanek v Sandringhamu bo prvič, da se bosta kraljica in njen vnuk soočila po tem, ko sta z Meghan naznanila svojo odločitev.

Čeprav je naznanilo Harryja in Meghan presenetila svetovni tisk in pognala peresa v tek, je bilo znakov, da se je nevihta pripravljala že dlje časa, veliko.

Na spletni strani para je zapisano tudi, da v okviru njunega načrta za prihodnost želita obdržati svoj dom v Windsorju, kjer sta si uredila Frogmore Cottage. Ker pa ta pripada kraljici, bosta potrebovala njeno privolitev. Pomembno vprašanje ostajajo tudi stroški varovanja, ki jih pokrivajo britanski davkoplačevalci. Prav tako sta zakonca pred kratkim zaščitila svojo znamko Sussex, ki izhaja neposredno iz britanske monarhije, in začela izdajati oblačila in učne pripomočke.

Strokovnjaki, ki kraljevo družino spremljajo že dlje časa, poudarjajo, da ima kraljica dve možnosti: sprejme lahko Harryjev načrt ali pa ga prosi, da se v celoti umakne od kraljeve družine. Mnogi napovedujejo, da bo v skrajnem primeru izbrala slednje, saj je znana po tem, da na prvo mesto postavi dolžnost in institucijo. Ob tem izpostavljajo, da te družinske krize ne smemo obravnavati kot institucionalne, saj so člani kraljeve družine, ki so v neposredni liniji nasledstva, stopili skupaj v odzivu na odločitev princa Harryja in Meghan.