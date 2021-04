Vrha zveze Nato v Bruslju se bo udeležil tudi predsednik ZDA Biden

Zadnji vrh zveze Nato je potekal decembra 2019. Tokratni bo prvi, na katerem pričakujejo tudi ameriškega predsednika Joeja Bidna , za katerega bo to od prevzema položaja obenem prvi obisk v Evropi. Gre za edinstveno priložnost za okrepitev Nata kot "trajnega utelešenja vezi med Evropo in Severno Ameriko", je glede srečanja ocenil prvi mož zavezništva.

Stoltenberg na vrhu napoveduje sprejem odločitev, vezanih na vizijo zveze Nato do leta 2030, ki bodo naslovile trenutne in prihodnje izzive. Med temi izpostavlja agresivno ravnanje Rusije, grožnjo terorizma, kibernetske napade, nastajajoče in prebojne tehnologije, učinek podnebnih sprememb na varnost ter vzpon Kitajske.

Pripravam na vrh je bilo posvečeno že zasedanje zunanjih ministrov članic Nata pred mesecem dni v Bruslju. Takrat so kot o osrednji temi vrha prav tako razpravljali o načrtih za reformo zavezništva do leta 2030, ki vključujejo krepitev skupnega proračuna za odvračanje in obrambo, krepitev političnega usklajevanja in nadgradnjo zavezniškega strateškega koncepta.

Zasedanja se je prvič udeležil tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je potrdil ameriško zavezanost zavezništvu.

Minuli teden so članice zveze Nato potrdile skupen umik z ZDA iz Afganistana, ki naj bi se zaključil do 11. septembra.