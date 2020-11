Kako je vrhovno sodišče v preteklosti že odločilo o predsedniku ZDA

Ko je Donald Trump po volitvah prvič stopil pred kamere, je napovedal svojo zmago, hkrati pa napadel legitimnost volitev in dejal, da bo od vrhovnega sodišča zahteval, da ustavi preštevanje glasov. Številni pravniki in analitiki so zastrigli z ušesi in dejali, da bi lahko kaj takega pričakovali od avtoritarnih voditeljev, ne pa od demokratičnih.

Republikanski volilni pravnik Ben Ginsberg je za CNN izrazil zaskrbljenost nad Trumpovimi izjavami in dejal, da se takšno obnašanje ne spodobi za predsednika. "Kot dolgoletnemu republikancu se mi zdi zelo zaskrbljujoče, da slišimo poziv k odvzemu pravic toliko ljudi," je dejal Ginsberg. "Kar je predsednik dejal danes, ni le brez primere in brez pravne osnove, pač pa je resnično v škodo vsem ostalim moškim in ženskam, ki so na volitvah kot republikanci," je dejal Ginsberg. Dejal je, da v svojem življenju takšnega odziva predsednika še ni doživel.

Vrhovno sodišče odločilo volitve leta 2000

Da bi vrhovno sodišče ustavilo preštevanje glasov, je malo verjetno, pravijo pravniki. Lahko pa v primeru, da je izid ameriških volitev zelo tesen, o zmagovalcu na koncu odloči vrhovno sodišče. To je sicer zelo redko, a se je v preteklosti že dogajalo. Leta 1876 je denimo pet vrhovnih sodnikov odločalo o volilni tekmi med Rutherfordom B. Hayesom in Samuelom Tildnom.

V novejši zgodovini pa se je to zgodilo leta 2000, ko je vrhovno sodišče ZDA prekinilo ponovno preštevanje glasovnic na Floridi in omogočilo zmago republikancu Georgeu Bushu mlajšemu, čeprav je demokrat Al Gore dobil več kot pol milijona glasov volivcev več od Busha po vseh ZDA.