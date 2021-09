Vrhovno sodišče ni blokiralo zakona, ki omejuje splav

Odločitev je velika zmaga za nasprotnike splava, ki si že desetletja prizadevajo za omejitev dostopa do tega postopka. Zagovorniki pravice žensk do splava pa ga označujejo za hud udarec ženskam, še posebej pripadnicam etničnih manjšin in revnejšim.

Sodniki so s sicer s 5 proti 4 zavrnili nujno zahtevo izvajalcev zdravstvenih storitev za odredbo o prepovedi izvrševanja sprememb, ki so začele veljati včeraj.

Eden od šestih konservativnih sodnikov, vrhovni sodnik John Roberts, je sicer stopil na stran liberalnih kolegov, kar pa ni bilo dovolj. "Odredba sodišča je osupljiva," je v ločenem mnenju zapisala liberalna sodnica Sonia Sotomayor. "Večina sodnikov se je odločila, da bo zakopala glavo v pesek, ko je bila postavljena pred zahtevo po ukrepanju proti očitno neustavnemu zakonu, zasnovanem tako, da ženskam prepoveduje uresničevanje ustavnih pravic in se izogiba sodnemu nadzoru."

Večina sodišča pa je v razlagi pojasnila, da odločitev "ne temelji na nobenem sklepu o ustavnosti teksaškega zakona" in dovoljuje nadaljevanje pravnih postopkov.

Nasprotniki sprememb v Teksasu opozarjajo, da je vse skupaj jasen dokaz, kako se je pod predsednikom Donaldom Trumpom vrhovno sodišče nagnilo v desno.

Sporni zakon po mnenju njegovih nasprotnikov pravzaprav pomeni prepoved splava v Teksasu, kjer naj bi od 85 do 90 odstotkov splavov opravili po šestem tednu nosečnosti. Do tega roka namreč številne ženske sploh ne vedo, da so noseče.

Nasprotniki tudi opozarjajo, da bo to v zaprtje prisililo številne klinike, ki v tej zvezni državi omogočajo opravljanje splava, medtem ko nasprotniki teh klinik že leta vztrajajo, da gre za posel z vzpodbujanjem splava, v zadnjem času pa so se znašli v nemilosti konservativnega pola zaradi nove veje delovanja – predpisovanja hormonskih terapij mladostnikom, ki želijo spremeniti spol oziroma zatreti spremembe, ki jih prinaša puberteta.

Omejitev splava, ki jo prinaša zakonodaja v Teksasu, ni bila doslej nikoli dovoljena v nobeni zvezni državi, vse odkar je vrhovno sodišče leta 1973 odločilo v primeru Roe proti Wade, prelomni sodbi, ki je po vsej državi legalizirala splav.

Sodišča so običajno takšne poskuse omejitev blokirala predvsem na podlagi primera Roe proti Wade. Toda zakon v Teksasu je drugačen, sestavljen je bil tako, da otežuje blokiranje na sodišču. Običajno bi tožba, s katero se želi ustaviti zakon, ker je protiustavna, kot obtožene imenovala državne uradnike. Vendar pa zakon v Teksasu, ki ne predvideva izjeme za nosečnosti, ki so posledica incesta ali posilstva, državnim uradnikom prepoveduje njegovo uveljavljanje in namesto tega spodbuja zasebnike, da tožijo vsakogar, ki izvaja postopek ali pri tem "pomaga".

Se pa mnogi že sprašujejo, ali tokratno ravnanje sodišča predstavlja podlago za odločanje v primeru Misisipija, ki želi prepoved pri 15 tednih, odločitev pa pričakujejo prihodnje leto.

Ameriški predsednik Joe Biden je sicer v odzivu na dogajanje dejal, da "bo njegova vlada branila pravice žensk".