Vrhovno sodišče odločilo: Trump mora predati svoje finančne podatke

Vrhovno sodišče ZDA je danes razsodilo, da mora ameriški predsednik Donald Trumpsvoje finančne evidence predati tožilcem v New Yorku, ki jih bodo preučili. Obenem pa je sodišče zavrnilo zahtevo kongresnih demokratov za dostop do njegovih finančnih podatkov. Poznavalci so odločitev sodišča, da demokratom onemogoči dostop do podatkov, označili za Trumpovo 'majhno zmago', saj ti informacij ne bodo mogli izkoristiti v svoj prid pred novembrskimi volitvami.

V eni najbolj pričakovanih razsodb glede predsedniških privilegijev so sicer sodniki s sedmimi glasovi za in dvema proti odločili, da predsednik države ni 'nad zakonom' in mora izpolniti zakonite zahteve newyorških tožilcev, ki preiskujejo Trumpova sumljiva denarna nakazila dvema ženskama, ki trdita, da sta imeli s Trumpom spolne odnose, poroča Los Angeles Times.

Glavni vrhovni sodnik John G. Roberts Jr. je ob tem dodal, da Trump v tem primeru ni upravičen do predsedniške imunitete. Trump je do zdaj ignoriral vse sodne pozive in zatrjeval, da ima kot predsednik absolutno imuniteto pred zahtevami po osebnih in zaupnih informacijah. Preiskavo je označil za 'lov na čarovnice'.

Danes je v svojem odzivu na Twitterju odločitev vrhovnega sodišča označil za "nepravično" in dejal, da se bo še naprej boril v "politično skorumpiranem New Yorku". Kot je še zapisal, je pretekla Obamova administracija vohunila za njim, posledic za njih pa ni bilo.

Trumpovi osebni odvetniki so v New Yorku in Washingtonu vložili tožbe in skušali blokirati sodne pozive. Trdili so, da so zahteve po evidencah skrajne in neupravičene ter da ima predsednik "absolutno imuniteto". Zavrnili so jih tako zvezni sodniki kot ameriška pritožbena sodišča.

V podobnih odločitvah v preteklosti je vrhovno sodišče soglasno razsodilo, da predsednik ni nad zakonom. Nekdanji ameriški predsednik Richard Nixon je tako moral preiskovalcem predati posnetke v aferi Watergate. Nixon tako kot Trump ni želel razkriti svojih davčnih napovedi.