Vrhovno sodišče soglasno potrdilo razrešitev katalonskega predsednika

Tako je zavrnilo Torrovo pritožbo na sodbo višjega v Barceloni iz decembra lani. To mu je prepovedalo opravljanje javnih funkcij, ker med predvolilno kampanjo pred parlamentarnimi volitvami v Španiji, ki so potekale aprila 2019, ni poskrbel za odstranitev simbolov v podporo katalonski neodvisnosti z javnih zgradb. Poleg tega bo moral plačati 30.000 evrov globe.

" Večkrat in uporno ni upošteval zahteve španske volilne komisije, naj določene simbole umakne z zgradbe katalonske regionalne vlade med volilno kampanjo ," je sporočilo vrhovno sodišče, ki je odločitev sprejelo soglasno.

Vrhovno sodišče je sporočilo, da potrjuje obsodbo španskega višjega sodišča na leto in pol prepovedi opravljanja javnih funkcij za Quima Torro .

To bi lahko sprožilo novo krizo v katalonski koaliciji strank Skupaj za Katalonijo, ki jo vodi katalonski predsednik, in Katalonska republikanska levica (ERC). Regionalni parlament sicer lahko izbere novega predsednika. A če se zagovorniki neodvisnosti regije ne bodo uskladili, bodo morali Katalonci na predčasne volitve.

Politična kriza v regiji se je sicer poglobila že v začetku leta, ko ERC Torre ni podprla na glasovanju o odvzemu poslanskega mandata. Torra je zaradi tega napovedal razpis predčasnih volitev, a tega zaradi epidemije covida-19 še ni storil.

Politična kriza v Kataloniji bi lahko vplivala tudi na špansko vlado premierja Pedra Sancheza, ki je bil januarja izvoljen ob tihi podpori ERC. V zameno za to, da se na glasovanju vzdržijo, so zahtevali pogovore med Madridom in Barcelono o vprašanju katalonske neodvisnosti.