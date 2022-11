Vrhovno sodišče Škotski ne dovoli izvedbe referenduma brez privolitve Londona

Ker namreč britanska vlada noče pristati na nov referendum o neodvisnosti po zgledu glasovanja iz leta 2014, je želela škotska vlada ustvariti lasten pravni okvir za vnovičen referendum, češ da je pravica do samoodločbe temeljna in neodtujljiva pravica.

Da je vzel na znanje in spoštuje soglasno odločitev sodišča, je v odzivu sporočil tudi London. Obenem je Alister Jack, v vladi pristojen za Škotsko, dejal, da bi se morali obe vladi osredotočiti na vprašanja, ki so ljudem na Škotskem najbolj pomembna.

Škoti so o svoji neodvisni poti že odločali leta 2014. Takrat je šlo za pravno zavezujoč referendum, na izvedbo katerega je pristala tudi vlada v Londonu. Večina ljudi, 55 odstotkov, se je izrekla proti odcepitvi.

A to je bilo pred brexitom, proti kateremu je glasovala večina prebivalcev Škotske. Podporniki neodvisnosti izpostavljajo tudi večino, ki jo imajo že nekaj časa v škotskem parlamentu. Trenutno je glede na ankete približno polovica Škotov za neodvisnost, polovica pa proti.

Škotska premierka je še pred odločanjem sodišča napovedala, da bo resda spoštovala odločitev sodišča, a če ta ne bo v prid škotske vlade, bo SNP na naslednjih volitvah, ki bodo najpozneje januarja 2025, nastopila zgolj s to temo, kar bo iz volitev dejansko naredilo glasovanje o neodvisnosti.

To je ponovila tudi danes. "Moramo in bomo našli drugo demokratično, zakonito in ustavno sredstvo, s katerim lahko Škoti izrazijo svojo voljo. Po mojem mnenju so to lahko le volitve," je dejala v izjavi, ki jo še povzema BBC.