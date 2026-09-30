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Nova zmaga za Trumpa: z deportacijami priseljencev lahko nadaljuje

Washington, 30. 09. 2026 06.39 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
U. Z. K. STA
Donald Trump

Ameriško vrhovno sodišče je vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje z deportacijami priseljencev v države, ki niso njihova domovina, dokler ne bo sprejelo dokončne odločitve, potem ko bodo sodniki decembra razpravljali o argumentih obeh strani. Gre za novo zmago Trumpove vlade pri izvajanju zaostrene politike do priseljencev, ki mu jo je zagotovila konservativna večina sodišča. Tri liberalne vrhovne sodnice so bile proti.

Sodišče v kratkem sklepu ni pojasnilo razlogov za začasno razveljavitev odredbe nižjega sodišča, ki je deportacije blokirala. Je pa določilo tri ključna vprašanja, o katerih bo odločalo decembra. Med drugim bo presojalo, ali je imelo nižje sodišče pristojnost za odločanje o primeru, ali je lahko njegova odločitev veljala za vse prizadete migrante ter ali je politika Trumpove vlade sploh zakonita.

Vrhovno sodišče je tako zanemarilo vprašanje spoštovanja načela zaradi postopka in konvencije ZN proti mučenju, ki praviloma prepoveduje deportacijo ali izročitev osebe v državo, kjer obstaja nevarnost mučenja. Pravniki Trumpove vlade so trdili, da je dovolj, če tuja država državnemu sekretarju ZDA Marcu Rubiu zagotovi, da deportiranih oseb ne bo preganjala ali mučila.

Deportacije ZDA
Deportacije ZDA
FOTO: Profimedia

Trumpova vlada je doslej iz ZDA izgnala več deset tisoč ljudi v Mehiko ter države v Afriki in Latinski Ameriki, potem ko jih njihove domovine niso želele sprejeti. Po nekaterih ocenah so na ta način deportirali okoli 25.000 migrantov.

Primer je pritegnil posebno pozornost lani, ko so skupine za pravice migrantov razkrile primer skupine ljudi, ki so jih ZDA nameravale izgnati v Južni Sudan, vendar so bili pred tem več tednov pridržani v Džibutiju.

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je medtem opozorilo, da so odločitve nižjih sodišč povzročile logistične težave, vključno s preklicem letov, možnimi diplomatskimi zapleti in zamudami pri deportacijah oseb, obsojenih zaradi nasilnih in z drogami povezanih kaznivih dejanj.

Odvetniki priseljencev so opozarjali, da so posameznike, deportirane brez ustreznega obvestila in možnosti uveljavljanja zaščite, v nekaterih primerih dolgotrajno pridržali, deležni so bili fizičnega nasilja, spolnih napadov, nekaterih so celo izginili.

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