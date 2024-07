Vrhovno sodišče Trumpu priznalo imuniteto za uradna dejanja

Takšno odločitev je podprlo šest konservativnih članov vrhovnega sodišča. Ločeno manjšinsko mnenje pa so podale tri liberalne sodnice, ki so posvarile, da je večina danes ogrozila ameriško demokracijo.

Kot je posvarila sodnica Sonia Sotomayor, lahko predsednik sedaj teoretično kot uradno dejanje ukaže usmrtitev političnega nasprotnika in bo imun pred kazenskim pregonom.

Pravni analitiki po drugi strani opozarjajo, da gre za pretiravanje in da bodo sodišča v tako drastičnih primerih zagotovo posredovala, ker odločitev večine sodišča ni opredelila, kaj so uradna dejanja in kaj zasebna, za katera pa predsedniku ni priznala imunitete.