Vrhovno sodišče v Alabami odločilo: zamrznjeni zarodki so otroci

Tiskovna predstavnica bolnišnice Univerze Alabama v Birminghamu Hannah Echols je izjavila, da so zelo žalostni zaradi posledic, ki jih bo imela sodna odločitev za tiste, ki želijo postopke zunajtelesne oploditve. Vendar pa so postopke prekinili, ker so pacienti in zdravniki zdaj izpostavljeni nevarnosti kazenskega pregona.

Odločitev univerze je bila sprejeta le nekaj dni po odločitvi vrhovnega sodišča Alabame v tožbi, ki je bila vložena proti kliniki za zdravljenje neplodnosti na podlagi državnega zakona iz leta 1872.

Tožbo so vložili trije pari, katerih zamrznjene zarodke je po nesreči uničila pacientka, ki je prišla v oddelek, kjer so zarodke hranili. Nižje sodišče je odločilo, da zamrznjenih zarodkov ni mogoče šteti za osebo ali otroka in zavrnilo tožbo.