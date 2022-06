Vrhovno sodišče ZDA Bidnu prekrižalo načrte glede regulacije izpustov

Sodišče je odločalo z zvezi s tožbo proti EPA, ker je ta skušala omejiti izpuste toplogrednih plinov iz ameriških termoelektrarn. Predsednik sodišča John Roberts je v odločitvi večine šestih sodnikov zapisal, da zakon o čistem zraku agenciji ne daje takih pooblastil, in dejal, da je rešitev le nov zakon. Tega v zveznem kongresu zaradi nasprotovanja republikancev ne bo mogoče sprejeti.

Konservativni sodniki so odločitev oblikovali tako, da lahko v prihodnje vladi onemogočijo tudi regulacije na drugih področjih okoljske politike, kot tudi na spletu ali pri varnosti na delovnih mestih.

Nekaj protestnikov se je zbralo pred Vrhovnim sodiščem v Washingtonu, kjer so izrazili ogorčenje zaradi odločitve glede regulacije izpustov.

Bidnova vlada želi do konca desetletja zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v ZDA za polovico, do leta 2035 pa bi v skladu z načrti vlade povsem odpravili izpuste toplogrednih plinov iz energetskega sektorja.

Liberalna sodnica Elena Kagan je v mnenju preostalih treh sodnikov zapisala, da je sodišče agenciji odvzelo pravico odločanja o tako perečem izzivu. "Sodišče je samo sebe postavilo v vlogo sprejemalca odločitev namesto kongresa in strokovne agencije in ne morem si zamisliti česa bolj strah vzbujajočega, kot je to," je zapisala sodnica.