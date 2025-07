Vrhovno sodišče ZDA dopustilo odpuščanja na šolskem ministrstvu

V nepodpisanem sklepu so sodniki do konca vseh tožb preklicali sodbo nižjega sodišča, ki je za nedoločen čas ustavilo Trumpov načrt odpuščanj. Liberalna sodnica Sonia Sotomayor je zapisala, da so njeni kolegi sprejeli neopravičljivo odločitev, s katero so Trumpu dovolili, da nadaljuje razgradnjo ministrstva, kar da lahko stori le kongres.

"Večina je bodisi namerno slepa za posledice svoje odločitve, bodisi naivna, v vsakem primeru pa je grožnja ustavni delitvi oblasti resna," zapisala Sotomayor.

Ministrica za izobraževanje Linda McMahon je odločitev sodišča opisala kot pomembno zmago za učence in družine. "Zmanjšanje števila zaposlenih bomo izvedli, da bi spodbudili učinkovitost in odgovornost ter zagotovili, da bodo sredstva usmerjena tja, kjer so najpomembnejša - k učencem, staršem in učiteljem," je v izjavi sporočila ministrica.

Zvezni sodnik je pred tem ugodil tožbi sindikatov, šolskih okrožij, zveznih držav in izobraževalnih skupin ter za nedoločen čas ustavil Trumpove načrte za ukinitev agencije in vladi ukazal, naj ponovno zaposli približno 1400 odpuščenih uslužbencev.

Sodnik je poudaril, da je resničen namen odpuščanj ukinitev ministrstva, kar pa lahko stori le kongres in ne predsednik. Z njim se je strinjalo prizivno sodišče, Trump pa se je kot vedno zatekel h konservativni večini vrhovnih sodnikov, poroča televizija CNN.

Ministrstvo za izobraževanje v ZDA ne piše šolskih programov, ampak le skrbi za razdeljevanje zvezne pomoči šolam, upravljanje zvezne pomoči za šolarje in zagotavljanje skladnosti učnih programov z zakoni o državljanskih pravicah. Večina javnih šolskih politik je v pristojnosti zveznih držav.