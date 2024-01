Vrhovno sodišče ZDA ne bo ustavilo prve usmrtitve z dušikom

OGLAS

Smitha naj bi danes usmrtili v zaporu Holman. Tako ZN kot organizacija za človekove pravice Amnesty International so ameriške oblasti opozorili, da bi uporaba nove in nepreverjene usmrtitve z dušikom lahko pomenila mučenje in kruto kaznovanje. Pozvali so jih, naj Smithovo usmrtitev prekličejo in naj se v prihodnje vzdržijo vseh drugih usmrtitev na ta način.

Usmrtitev v ZDA FOTO: AP icon-expand

Smithovi odvetniki so na sodišču v Alabami pred tem dokazali teoretično tveganje bolečine in trpljenja obsojenca med usmrtitvijo, vendar je sodnik Austin Huffaker njihove argumente zavrnil. Kot je dejal, to tveganje ne pomeni ustavne kršitve, poleg tega pa da 58-letnemu Smithu, ki je leta 1988 s sostorilcem umoril ženo pridigarja, ni bila zagotovljena neboleča smrt.