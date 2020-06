Vrhovno sodišče ZDA: Nezakonito je odpustiti delavca zaradi njegove spolne identitete

Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike je s šestimi glasovi za in tremi proti sprejelo zgodovinsko odločitev za LGBT skupnost v ZDA. Presodilo je namreč, da zvezna zakonodaja o civilnih pravicah ščiti tudi geje, lezbijke in transspolne delavce. S tem so pravice delavcev razširili še na milijone ameriških delavcev, ki se identificirajo kot geji, lezbijke, biseksualci in transseksualci.

Ameriška LGBT skupnost predstavlja okoli milijon delavcev, ki se izrekajo za transspolne in približno 7,1 milijona lezbijk, gejev in biseksualnih delavcev. Čeprav je vrhovno sodišče s svojimi sodbami v zadnjih desetletjih vztrajno širilo pravice gejev, je to prvič, da se je izreklo neposredno glede zakonske zaščite transseksualcev.

Zanimivo je, da je sodnika Gorsucha na to mesto imenoval prav ameriški predsednik Donald Trump . Zgodovinska razsodba je prišla le nekaj dni po tem, ko je Trumpova vlada sporočila, da bo iz zaščite zdravstvenega zavarovanja umaknila transseksualce. Prav transspolne pravice postajajo namreč novo politično bojno polje, zato analitiki današnjo sodbo razumejo kot sporočilo vrhovnega sodišča, na čigavi strani so.

To je pomembna zmaga za LGBT skupnost in poraz za Trumpovo administracijo, ki je zagovarjala stališče, da poglavje zakona o civilnih pravicah, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola, ne zajema spolne identitete in usmerjenosti.

Kaj je sprožilo presojo na vrhovnem sodišču?

V zadnjih letih so ameriška sodišča obravnavala tri večje primere posameznikov, ki so trdili, da so bili odpuščeni po tem, ko so njihovi delodajalci ugotovili, da so istospolno usmerjeni ali transeksualci.

Eden od njih je Donald Zarda, inštruktor potapljanja iz New Yorka, ki je sicer leta 2014 umrl v nesreči pri potapljanju. Zarda je bil odpuščen, ker je stranki, s katero se je potapljal v tandemu, v šali dejal, da naj ne skrbi glede tesnega fizičnega stika, saj da je 100-odstotni gej. Podjetje se je sicer branilo, da so Zardo odpustili zato, ker je s stranko delil osebne podatke in ne zato, ker bi bil istospolno usmerjen. Vendar je na koncu sodišče v New Yorku odločilo v prid odpuščenega delavca.

Drugi primer je Gerald Bostock, nekdanji koordinator storitev otroškega varstva iz Georgie. Službo je izgubil, ker se je pridružil gejevski športni ligi in s tem javno razkril svoja nagnjenja. Njegov delodajalec, občina Clayton je pojasnila, da so ga odpustili zaradi ravnanja, ki ne pritiče občinskemu uradniku. Bostock je izgubil tožbo na zveznem sodišču v Atlanti.

Aimee Stephens, ki je bila zaposlena v pogrebnem zavodu v Michiganu, pa je šla na sodišče, ker so jo odpustili po tem, ko je priznala, da je transseksualka. Preden je postala Aimee je v podjetju delala kot Anthony Stephens, po šestih letih pa je svojim sodelavcem poslala pismo, da bo odslej v službo hodila s svojim "pravim jazom", kot Aimee Australia Stephens, in temu primerno poslovno oblečena. Po dveh tednih so jo odpustili, ker je vztrajala pri oblačenju v ženska oblačila na delovnem mestu.

Delodajalec je na sodišču vztrajal, da je želel, da Stephensonova spoštuje kodeks oblačenja, ki odgovarja njenemu biološkemu spolu. Nižjestopenjsko sodišče je pritrdilo Stephensonovi.

Zakon o civilnih pravicah iz leta 1964 prepoveduje ameriškim delodajalcem, da bi zaposlene diskriminirali na podlagi spola, rase, barve kože, etnične pripadnosti in vere.