Vrhovno sodišče ZDA omogočilo razveljavitev dogovorov o priznanju krivde za napade 11. septembra

Kalid Šejk Mohamed in drugi so leta 2024 dosegli dogovor o priznanju krivde za očitana kazniva dejanja, s čimer bi se izognili smrtni kazni, vendar je nekdanji obrambni minister Lloyd Austin po pritožbah svojcev žrtev terorističnih napadov te dogovore razveljavil.

Sodišča so najprej veljavnost dogovorov potrdila, na koncu pa jih je zvezno prizivno sodišče v Washingtonu razveljavilo in odločitev vrhovnega sodišča pomeni, da ta razveljavitev velja.

Prizivno sodišče je ugotovilo, da je imel Austin kot obrambni minister v času predsednika Joeja Bidna nedvomno pristojnost za preklic dogovorov, poroča CNN. Primer se tako vrača pred vojaška sodišča, ki že več let neuspešno poskušajo določiti začetek sojenja. Poleg Mohameda sta se na vrhovno sodišče pritožila še Mustafa al Havsavi in Valid bin Ataš.

Obtoženci bi v skladu z dogovorom priznali krivdo za vse obtožbe, v zameno pa bi se izognili smrtni kazni. Predvidena je bila javna obravnava o izreku kazni, na kateri bi morali odgovarjati tudi na vprašanja svojcev žrtev in preživelih v napadih 11. septembra.

Austin je dogovore nenadoma preklical, češ da bi moral tako pomembno odločitev sprejeti sam. Vlada Donalda Trumpa je njegovo odločitev zagovarjala, kar je eden redkih primerov, da ni razveljavila ukrepa iz časa Bidnove vlade.

Sojenje Mohamedu in soobtoženima se že leta odmika tudi zaradi sporov glede mučenja osumljencev v tajnih zaporih ameriške obveščevalne agencije Cia ter vprašanja, ali je mogoče na sodišču uporabiti dokaze, pridobljene z mučenjem.