Vrhovno sodišče ZDA razveljavilo večji del Trumpovih carin

Današnja odločitev sodišča se nanaša na visoke dodatne carine, ki jih je Donald Trump enostransko uvedel na podlagi zakona o izrednih pooblastilih, predvsem na njegove t. i. vzajemne carine, ki jih je naznanil aprila lani in potem v nadaljevanju na podlagi dogovarjanja z zunanjetrgovinskimi partnericami prilagajal.

Republikanski predsednik je v pričakovanju odločitve pritiskal na sodišče in trdil, da bi bila razveljavitev carin katastrofa, ker bi morala vlada uvoznikom vrniti milijarde dolarjev, zbranih s carinami, poroča televizija ABC.