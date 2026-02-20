Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina
Zgodba se razvija

Vrhovno sodišče ZDA razveljavilo večji del Trumpovih carin

Washington, 20. 02. 2026 16.22 pred 43 minutami 1 min branja 23

Avtor:
STA U.Z.
Donald Trump podpisal izvrpni ukaz

Vrhovno sodišče ZDA je v nestrpno pričakovani odločitvi razveljavilo večji del carin, ki jih je v tem mandatu uvedel predsednik Donald Trump. Sodišče je sklenilo, da zakon o izrednih mednarodnih gospodarskih pooblastilih, na katerega se je Trump skliceval pri uvedbi carin, predsednika ne pooblašča za enostranske ukrepe mimo kongresa.

Današnja odločitev sodišča se nanaša na visoke dodatne carine, ki jih je Donald Trump enostransko uvedel na podlagi zakona o izrednih pooblastilih, predvsem na njegove t. i. vzajemne carine, ki jih je naznanil aprila lani in potem v nadaljevanju na podlagi dogovarjanja z zunanjetrgovinskimi partnericami prilagajal.

Republikanski predsednik je v pričakovanju odločitve pritiskal na sodišče in trdil, da bi bila razveljavitev carin katastrofa, ker bi morala vlada uvoznikom vrniti milijarde dolarjev, zbranih s carinami, poroča televizija ABC.

Donald Trump podpisal izvrpni ukaz
Donald Trump podpisal izvrpni ukaz
FOTO: AP
trump carine Vrhovno sodišče razveljavitev

Na Hrvaškem konec prodaje energijskega praška Sniffit

S plugom povozil sodelavca, 53-letnik umrl na kraju

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Renee Nicole Good v spomin
20. 02. 2026 17.07
na noratv je že članek o ameriški Udbi, krivosodju in komunistih zato je najbolje da gre v usa bivši komunist lažnivi janša in naredi red...ali vsaj junak mahnić ; že ko ga bodo videli jim bo jasno da je retorično in ugrizno močan po ličkih...in se bodo sodniki v usa ustrašili...v skrajnem primeru gre v usa prej drugi osebek sđs sekte / takoj za bivšim komunistom lažnivim janšo - krškpoljski svizjak...on bo sodnikom jajca strl...
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
20. 02. 2026 17.03
Mene čudi edino to, da so se kavbojci tako pomehkužili v zadnjih nekaj desetletjih. Skrajno čudno to?!
Odgovori
0 0
Polkavalčekrokenrol
20. 02. 2026 16.58
Naš Anša in oranžni bi rada vladala po bližnjici,eden z odloki,drugi z pooblastili,diktatura v demokraciji ne prosperira
Odgovori
+11
12 1
Dvigalo
20. 02. 2026 16.52
Naj Donaldo nasede letalonosilko pred Piranom in bomo dobili slovenski otok na morju z imenom Melanija…
Odgovori
+3
4 1
Renee Nicole Good v spomin
20. 02. 2026 17.01
kot simbol prostitucije ?
Odgovori
+0
2 2
dWarrior
20. 02. 2026 16.48
briga njega za razveljavitev, je že zaslužil milijarde na račun market manipulacije z ustvarjanjem fud-a, itak se mu gre samo za lastni žep
Odgovori
+9
9 0
iskriv
20. 02. 2026 16.41
To pa je udarec za oranžnega diktatorja , ki ne upošteva ne parlamenta in nikogar drugega , samovolja TRUMPA bo Ameriko drago stala . Upajmo , da ta človek ne bo dokončal mandata .
Odgovori
+10
12 2
yss
20. 02. 2026 16.53
Janša ga obožuje,
Odgovori
+8
8 0
slovenec123456
20. 02. 2026 16.39
Edino pravilno.
Odgovori
+7
8 1
Nidani
20. 02. 2026 16.39
Mu je Janez že čestital?😅
Odgovori
+10
10 0
Groucho Marx
20. 02. 2026 16.41
Ne, ampak pernati že čaka pred vrati wcja.
Odgovori
-8
1 9
bohinj je zakon
20. 02. 2026 16.39
Donald.....vse jih aretiraj. Ti imaš moč.
Odgovori
-7
2 9
slovenec123456
20. 02. 2026 16.39
Ruski bot
Odgovori
+0
3 3
trenerka stil
20. 02. 2026 16.57
🤦‍♂️, @slovenćek123456
Odgovori
-3
0 3
biggie33
20. 02. 2026 16.33
Uuuu, Donnie bo jezen zdj..
Odgovori
+11
11 0
slovenec123456
20. 02. 2026 16.39
Prinesi kokice.
Odgovori
+8
8 0
Nidani
20. 02. 2026 16.30
Ja krivosodje, ane...po navodilu Murgelj, sveče?🤣😂
Odgovori
+9
11 2
Ursooo
20. 02. 2026 16.34
Udbokomunistično sodišče. Plešasti že zbira prostovoljne prispevke, da podpre Oranžnija.
Odgovori
+8
8 0
Nidani
20. 02. 2026 16.38
So uniforme tudi že naprodaj?🤣😂
Odgovori
+3
4 1
CorbaMorba
20. 02. 2026 16.26
for ou uan kej bejbi
Odgovori
-3
0 3
bibaleze
Portal
"Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
zadovoljna
Portal
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Za koga navijate nocoj: za Žigo ali Dina?
Za koga navijate nocoj: za Žigo ali Dina?
vizita
Portal
Zdravniki so ignorirali njene bolečine. Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
moskisvet
Portal
Ameriške drsalke, ki so obnorele svet
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543