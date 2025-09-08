Vrhovno sodišče Trumpu dovolilo pregon na podlagi stereotipov

Zvezna sodnica Maame Ewusi-Mensah Frimpong je julija odločila, da agenti zvezne agencije za priseljevanje in carine (Ice) izvajajo nezakonite aretacije v Los Angelesu, ker uporabljajo sporne kriterije, kot so rasa, naglas in vrsta dela. Ice je prepovedala uporabo tovrstnih stereotipnih kriterijev, prizivno sodišče pa je njeno sodbo potrdilo, poroča Politico.
Trumpova vlada se je pritožila na vrhovno sodišče, kjer konservativna šesterica sodnikov sedaj že sistematično odloča njej v prid brez pojasnil glede številnih spornih ukrepov, ki jih nižja sodišča razveljavljajo.
Prizivno sodišče je v svoji odločitvi izrazilo zaskrbljenost, ker je vlada določila kvoto 3000 aretacij na dan, ker to lahko spodbuja nezakonite aretacije, vendar vrhovnih sodnikov to ne skrbi.
Pravosodno ministrstvo je pred prizivnih sodiščem zanikalo obstoj te kvote, glavni izvajalec Trumpove politike proti priseljencem, svetovalec Stephen Miller pa jo je v intervjuju za Fox News potrdil.
Agenti Ice pri lovu na nezakonite priseljence, ki večinoma prihajajo v ZDA iz držav Latinske Amerike, uporabljajo "zdravo pamet" je v ločenem mnenju v podporo odločitvi večine zapisal vrhovni sodnik Brett Kavanaugh. Ljudi lovijo tam, kjer se ponavadi zbirajo dnevni delavci, osredotočijo pa se na tiste, ki kažejo pomanjkljivo znanje angleškega jezika.
"Ne bi smeli živeti v državi, kjer lahko vlada aretira vsakogar, ki zgleda kot Latino, govori špansko in opravlja delo z nizko plačo. Namesto da bi mirno gledala, kako izgubljamo ustavne svoboščine, se s tem ne strinjam," pa je napisala sodnica Sonia Sotomayor, ki sta se ji pridružili liberalni kolegici Elena Kagan in Ketanji Brown Jackson.
