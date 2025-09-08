Vrhovno sodišče Trumpu dovolilo pregon na podlagi stereotipov

Konservativna večina na vrhovnem sodišču ZDA je ugodila pritožbi vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa na odločitev sodišč nižje stopnje glede pregona nezakonitih priseljencev v Los Angelesu na podlagi stereotipov, kot je komunikacija v španskem jeziku.

Zvezna sodnica Maame Ewusi-Mensah Frimpong je julija odločila, da agenti zvezne agencije za priseljevanje in carine (Ice) izvajajo nezakonite aretacije v Los Angelesu, ker uporabljajo sporne kriterije, kot so rasa, naglas in vrsta dela. Ice je prepovedala uporabo tovrstnih stereotipnih kriterijev, prizivno sodišče pa je njeno sodbo potrdilo, poroča Politico. Trumpova vlada se je pritožila na vrhovno sodišče, kjer konservativna šesterica sodnikov sedaj že sistematično odloča njej v prid brez pojasnil glede številnih spornih ukrepov, ki jih nižja sodišča razveljavljajo.

Prizivno sodišče je v svoji odločitvi izrazilo zaskrbljenost, ker je vlada določila kvoto 3000 aretacij na dan, ker to lahko spodbuja nezakonite aretacije, vendar vrhovnih sodnikov to ne skrbi. Pravosodno ministrstvo je pred prizivnih sodiščem zanikalo obstoj te kvote, glavni izvajalec Trumpove politike proti priseljencem, svetovalec Stephen Miller pa jo je v intervjuju za Fox News potrdil.

