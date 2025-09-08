Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Vrhovno sodišče Trumpu dovolilo pregon na podlagi stereotipov

Washington, 08. 09. 2025 20.20 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
7

Konservativna večina na vrhovnem sodišču ZDA je ugodila pritožbi vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa na odločitev sodišč nižje stopnje glede pregona nezakonitih priseljencev v Los Angelesu na podlagi stereotipov, kot je komunikacija v španskem jeziku.

Zvezna sodnica Maame Ewusi-Mensah Frimpong je julija odločila, da agenti zvezne agencije za priseljevanje in carine (Ice) izvajajo nezakonite aretacije v Los Angelesu, ker uporabljajo sporne kriterije, kot so rasa, naglas in vrsta dela. Ice je prepovedala uporabo tovrstnih stereotipnih kriterijev, prizivno sodišče pa je njeno sodbo potrdilo, poroča Politico.

Trumpova vlada se je pritožila na vrhovno sodišče, kjer konservativna šesterica sodnikov sedaj že sistematično odloča njej v prid brez pojasnil glede številnih spornih ukrepov, ki jih nižja sodišča razveljavljajo.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

Prizivno sodišče je v svoji odločitvi izrazilo zaskrbljenost, ker je vlada določila kvoto 3000 aretacij na dan, ker to lahko spodbuja nezakonite aretacije, vendar vrhovnih sodnikov to ne skrbi.

Pravosodno ministrstvo je pred prizivnih sodiščem zanikalo obstoj te kvote, glavni izvajalec Trumpove politike proti priseljencem, svetovalec Stephen Miller pa jo je v intervjuju za Fox News potrdil.

Pridržanje oseb ZDA.
Pridržanje oseb ZDA. FOTO: Profimedia

Agenti Ice pri lovu na nezakonite priseljence, ki večinoma prihajajo v ZDA iz držav Latinske Amerike, uporabljajo "zdravo pamet" je v ločenem mnenju v podporo odločitvi večine zapisal vrhovni sodnik Brett Kavanaugh. Ljudi lovijo tam, kjer se ponavadi zbirajo dnevni delavci, osredotočijo pa se na tiste, ki kažejo pomanjkljivo znanje angleškega jezika.

"Ne bi smeli živeti v državi, kjer lahko vlada aretira vsakogar, ki zgleda kot Latino, govori špansko in opravlja delo z nizko plačo. Namesto da bi mirno gledala, kako izgubljamo ustavne svoboščine, se s tem ne strinjam," pa je napisala sodnica Sonia Sotomayor, ki sta se ji pridružili liberalni kolegici Elena Kagan in Ketanji Brown Jackson.

priseljenci stereotipi vrhovno sodišče
SORODNI ČLANKI

Aligator Alcatraz: sredi močvirja zrasel Trumpov zapor za priseljence

Za deportacijo 500 nezakonitih priseljencev odšteli 21 milijonov dolarjev

ZDA priseljencem nudijo tisoč dolarjev za odhod iz države

Več kot pol milijona priseljencev mora zapustiti ZDA

Trump bi nezakonite priseljence poslal v Guantanamo

Trump tokrat nad zakonite migrante, ki imajo subvencionirano prehrano

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zdravkob
09. 09. 2025 13.06
+1
Kakšne neumnosti od teh demokratskih sodnic. Za vsakega morajo imeti dokazila o legalnem bivanju. Tu ni nobenih stereotipov. Resda se birokratsko lotevajo vsega, marsikje brez potrebe, toda uvoz migrantov je presegel vse razumne meje.
ODGOVORI
2 1
Pacient2
09. 09. 2025 09.39
+1
Proti anarhiji in kriminalu. Bravo !
ODGOVORI
3 2
modelx
08. 09. 2025 21.47
-3
pregon na osnovi stereotipov - no, pa imamo nacizem v zda. to je bila osnova vseh morij s strani 3. rajha
ODGOVORI
2 5
Zmaga Ukrajini
08. 09. 2025 21.03
-1
Iz dneva v dan hujše nazadovanje. Po koncu trampljevega mandata bo imela Amerika status enega Pakistana.
ODGOVORI
2 3
CenterDesno
09. 09. 2025 10.18
+2
Norček, pakistan bo pršel k nam v evropo, oz. že prihaja na polno. Mi bi morali pričeti z izgoni nemudoma.....kre**
ODGOVORI
3 1
marre
08. 09. 2025 20.34
+3
Ameriška kvazi demokracija in neke svobode, na katere so kao tako ponosni, je že dolgo sam mrtva črka na papirju.. Nastaviš si svoje ustavne in vrhovne sodnike in lahk počneš karkoli hočeš.. En korak stran od diktature..
ODGOVORI
5 2
modelx
08. 09. 2025 21.46
+1
ne more biti nekaj mrtva črka na papirju, ko pa demokracije tam nikoli ni bilo
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256