Vrhovno sodišče ZDA: večina sodnikov naklonjena omejevanju pravice do splava

Aktivisti proti splavu pozivajo sodišče, naj "zaščiti nerojene otroke", vendar strokovnjaki opozarjajo na povečanje umrljivosti mater, saj bo splav prepovedan tudi, ko je ogroženo zdravje nosečnice.

Odvetniki, ki zagovarjajo predlog Mississippija, so od sodišča zahtevali razveljavitev dveh prejšnjih pomembnih odločb v zvezi s splavom. Američanke so namreč dobile pravico do umetne prekinitve nosečnosti z odločitvijo vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade leta 1973. Vrhovno sodišče je to pravico znova potrdilo v primeru Načrtovano starševstvo proti Casey leta 1992. Nasprotniki pravice do splava si želijo odločitev iz primera Roe proti Wade odpraviti že vsa desetletja od uveljavitve in upajo, da je sedaj pravi čas, ko imajo na zveznem vrhovnem sodišču šest konservativnih sodnikov, ki so proti splavu.