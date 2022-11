Vrhovno sodišče ZDA začasno ustavilo predajo Trumpovih davčnih napovedi

Brez posredovanja Johna Robertsa, predsednik vrhovnega sodišča ZDA, bi odbor za razdeljevanje proračunskih sredstev dobil Trumpove davčne napovedi že v četrtek. Roberts je odboru dal rok do 10. novembra, da utemelji, zakaj je upravičen do dokumentov, za katere si sicer prizadeva vse od leta 2019.

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump želi odboru preprečiti dostop do davčnih napovedi, čeprav je najprej prvostopenjsko zvezno sodišče in potem še prizivno sodišče ugotovilo, da ima odbor pravico do takšnega dostopa. Trump želi od vrhovnega sodišča, naj predajo podatkov vsaj zavleče do prihodnjega leta.

Skupaj z ostalimi republikanci računa, da bodo takrat prevzeli oblast v predstavniškem domu in se bodo preiskave proti njemu končale. Odbor je davčne dokumente zahteval že v času Trumpove vlade, ki je ugotovila, da to ne gre. V času Bidnove vlade je kongres spet zahteval papirje, vlada je sporočila, da ni problema, vendar pa je Trump tožil in dvakrat izgubil.