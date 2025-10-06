Vrhovno sodišče ZDA zavrnilo obravnavo pritožbe Ghislaine Maxwell

Njeni odvetniki so pritožbo utemeljili s tem, da bi moral dogovor tožilstva z Epsteinom iz leta 2008 zajemati tudi njo. Epstein se je takrat ob prvem kazenskem pregonu zaradi prostitucije z zveznim tožilstvom dogovoril o izjemno nizki kazni, tožilci pa niso niti upoštevali tega, da je prostitucija zadevala mladoletnice.

Epstein je potem zlorabe nadaljeval do druge aretacije v času prvega mandata Donalda Trumpa leta 2019 v New Yorku. Istega leta je v newyorškem priporu naredil samomor, kar je danes še vedno predmet teorij zarot.

Newyorško zvezno tožilstvo je nadaljevalo pregon Maxwell, ki je bila potem obsojena na dolgo zaporno kazen. Pred kratkim so jo - potem ko je predstavniku pravosodnega ministrstva ZDA zatrdila, da Epsteinov dolgoletni prijatelj Trump pri zlorabah ni sodeloval - preselili v teksaški zvezni zapor z minimalnim varovanjem, poroča MSNBC.

Maxwell se je na obsodbo pritožila, sodišča nižje stopnje so jo zavrnila, aprila pa je poskusila še s pritožbo na vrhovno sodišče. Newyorško zvezno prizivno sodišče je v zavrnitvi pritožbe ugotovilo, da dogovor Epsteina z zveznim tožilstvom na Floridi iz leta 2008 ne zavezuje newyorških zveznih tožilcev glede Maxwell, vrhovno sodišče pa je danes obravnavo zavrnilo brez dodatnih pojasnil, poroča CNN.

Epsteinov primer pogrevajo Trumpovi privrženci, ki so se jim kasneje pridružili tudi demokrati. Zahtevajo, naj Trump izpolni predvolilno obljubo ter objavi vse dosjeje, povezane z Epsteinom - tako glede samomora, v katerega dvomijo, kot tudi tega, kdo vse je sodeloval pri zlorabah.

Kongres je prejšnji mesec objavil številne dokumente, med njimi tudi Trumpovo čestitko Epsteinu za 50. rojstni dan v podobi ženskega akta in pomenljivo vsebino glede skupnih skrivnosti. Trump zanika, da bi bil avtor čestitke.