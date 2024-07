Vrhunec vročinskega vala na Hrvaškem, nevarna vročina tudi v BiH in Srbiji

Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je opozoril, da bo izjemno vroče vse do konca tedna. Rdeče opozorilo velja za vse regije z izjemo osiješke, karlovške in gospiške, za katere je DHMZ izdal oranžno opozorilo. V četrtek bo oranžno veljalo le še za Gospić, medtem ko bodo drugi deli države v rdečem.

Čez dan bo temperatura zraka ponekod dosegla 37 stopinj Celzija, vročina na jadranski obali in v prestolnici pa ne bo popustila niti zvečer. V Dubrovniku in Senju so tako že danes ponoči izmerili 30 stopinj Celzija, v Splitu in na Reki 28, v Šibeniku 27, v Zagrebu pa 26.

V Bosni in Hercegovini bo po napovedih hidrometeorološkega zavoda Federacije BiH najbolj vroče na jugu države. Tam se bodo temperature danes ponekod povzpele do 40 stopinj Celzija. Najbolj vroče je v Mostarju, kjer so že ob 8. uri izmerili 28 stopinj.

Srbska hidrometeorološka služba (RHMZ) medtem opozarja, da bo vročinski val trajal vsaj do konca tedna. Temperature bodo od danes do nedelje dosegale do 40 stopinj Celzija, večina urbanih središč pa se spopada tudi s tropskimi nočmi.