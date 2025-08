Vrhunske fotografije strel: 'ujete' razelektritve od Rovinja do Pulja

V soboto zgodaj zjutraj se je približno 50 kilometrov zahidno od Rovinja na Jadranskem morju začela razvijati nevihta, ki je hitro postregla z vrhunskimi fotogradijami. Oddaljenost od strel je bilo najbližje na razdalji med 5 do 10 kilometrov od samega udara strele, na slikovitem terenu pa je bil Amadej Krepek iz ekipe Meteoinfo Slovenije.

Tudi danes ponoči pa so nastajale nove nevihte ob obali Istre in nato potovale v notranjost Hrvaške. Nevihtne celice so postregle s fantastično predstavo razelektritev. Lovec na nevihte Amadej Bernard je ujel te neverjetne prizore.