Vrhunski akrobati z nasveti o ponovoletnih obljubah

Vrhunski akrobati svetovno znanega cirkusa Cirque du Soleil, ki že 40 let izzivajo meje mogočega, so zdaj ljudem, ki želijo nekaj spremeniti v novem letu, postregli z nasveti. Kako postati fit, kako vztrajati, kje najti navdih in morda najpomembnejše, kako se odzvati ob spodrsljajih?