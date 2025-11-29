Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

'Poštenost se ne splača več': našla 16 tisočakov, prejela le 32 evrov nagrade

Zürich, 29. 11. 2025 09.59 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
33

77-letna Švicarka Ginette je v supermarketu našla aktovko s 16.100 evri, ki jo je nekdo pozabil v nakupovalnem vozičku. Denar je predala policiji, lastnik pa ji je kot nagrado namenil le 30 evrov, kar je pošteno najditeljico močno potrlo.

"Poštenost se ne splača več," pravi razočarana Ginette. V torek popoldne je po poročanju časnika Heute v vozičku domačega supermarketa zagledala pozabljeno aktovko. Ker ni vedela, komu pripada, jo je previdno odprla in poleg različnih dokumentov v njej našla tudi številne bankovce.

"Ko sem zagledala ves ta denar, sem se takoj postavila v lastnikovo kožo. Niti nisem štela, koliko ga je. Takoj sem šla na policijo," pripoveduje 77-letnica. Tam so ji povedali, da je v kovčku 15.000 frankov, približno 16.100 evrov. Po oddaji denarja je odšla, saj je želela ostati anonimna, čeprav so jo policisti prosili, naj počaka na lastnika.

Aktovka (slika je simbolična)
Aktovka (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Že naslednji dan je policija potrkala na vrata njene hiše, tokrat kot posrednica med najditeljico in lastnikom, ki ji je namenil denarno nagrado. Ginette je ob znesku ostala brez besed. Policist se ji je opravičil in rekel, da mu je lastnik dejal, da je 30 frankov dovolj, to je približno 32 evrov.

V Švici sicer velja nepisano pravilo, da najditelj ob najdbi denarja ali vrednih predmetov prejme približno deset odstotkov vrednosti kot nagrado. Potrta Ginette pravi, da takšnega zneska ne bi sprejela, 30 frankov pa se ji zdi ponižujoče, saj se je trudila, da lastnik čim prej dobi svoj denar.

Švicarski franki
Švicarski franki FOTO: Shutterstock

Policija v Bernu je za medije potrdila, da je bila v torek prejeta prijava o oddaji več tisoč frankov, natančnega zneska pa niso razkrili. Pojasnili so, da ima najditelj po 722. členu švicarskega civilnega zakonika pravico do "razumne nagrade", a zakon višine ne določa. Pravilo desetih odstotkov je tako le tradicija, končna odločitev pa je v rokah lastnika, poroča Heute.

Švica denar najdba nagrada
Naslednji članek

V nočnih ruskih napadih na Kijev umrla najmanj dva človeka

Naslednji članek

Zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane

SORODNI ČLANKI

V Švici odpovedali koncert hrvaških izvajalcev

Prebivalci Züricha glasovali za omejitev uporabe puhalnikov listja

Tri mesece po uničujočem plazu hiše še vedno pod vodo

V Švici pripravljajo davek za prečkanje države brez prenočitve

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (33)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
StayALive
29. 11. 2025 10.54
Ko bodo tile "bogataši"vrnili denar v slovensko malho, bom verjel poštenoti takilhle prispevkov. Prej ne.
ODGOVORI
0 0
StayALive
29. 11. 2025 10.52
+1
Belokranjca Dari in Vesna Južna nista novinca v družbi najpremožnejših Slovencev, sta se pa letos prvič povzpela na vrh seznama "bogastašev". Glory hole tudi za "bogataša" 12 let po propadu skupine Aktiva, ki je nekoč ljudem za lastninske certifikate obljubljala po tisoč nemških mark, za njo pa je ostalo 170 milijonov evrov neporavnanih dolgov, bo njen ustanovitelj Darko Horvat stopil pred preiskovalnega sodnika. Isto velja za prostato pod imenom bogati princesek Nataše telebajse.
ODGOVORI
1 0
Soul
29. 11. 2025 10.52
Čar poštenosti je ravno v tem, da nikoli ne pričakuje ničesar v zameno, kaj šele da bi potrebovala protiuslugo za svoja dejanja.
ODGOVORI
0 0
Chrome
29. 11. 2025 10.47
Zakaj bi moral kar koli dati? Če si bil pošten zaradi tega, da bi nekaj dobil drugič kar vzemi. Ni dovolj da je človek vesel za drugega 🤦‍♂️.
ODGOVORI
0 0
StayALive
29. 11. 2025 10.47
+1
Od nastopa pernate vlade se kriminalni tajkuni in njihovo podzemlje v Sloveniji označujejo z "bogataši". Ostudno, bolno in skrajno preverzno.
ODGOVORI
1 0
Rde?a pesa in hren
29. 11. 2025 10.46
Tle zaseban lastnina še zmer ostane zasebna lastnina pa nivažno v kaki obliki.
ODGOVORI
0 0
Prodanekure
29. 11. 2025 10.45
Pred približno 10 leti sem našel denarnico notri pa pribl. 9000€. Čez minuto pride zaskrbljeni občan in po preverjanju mu vrnem najdeno denarnico. V zahvalo sem dobil 500€.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
29. 11. 2025 10.44
+1
Po židovsko dobila za pico in kokakolo!
ODGOVORI
1 0
Antijudeo
29. 11. 2025 10.40
+1
No se ena zmedena starka ki ji je bolje da je teh 16.000€ dala MENI
ODGOVORI
2 1
a res1
29. 11. 2025 10.34
+0
Zakaj pa ni sama obvestila lastnika? Saj je bil očitno notri dokument, drugače ga policija nebi izsledila.
ODGOVORI
1 1
Bibilu
29. 11. 2025 10.34
+4
Jaz sem v parku najdla denarnico pogledat os dukoment in je bila "prijateljeva". Valda ga takoj poklicem in mu nesem do vhoda bloka.. Cez dva dni slisim okrog, da sem mu pokradla denar. V zivljenju ne bi vkradla nicesar, se najmanj da bi izgubljeno denarnico spraznila. Meni je bilo glavno, da dobi cimorej nazaj kup izgubljenih dokumentov. Takrat sem si zabicala, da nikoli vec se ne dotaknem izgubljenih stvari, se manj, da bi jih vracala. Na koncu si razocaran 😕
ODGOVORI
4 0
crazyHorse
29. 11. 2025 10.48
v kaslc bi jo vrgla
ODGOVORI
0 0
misterbin
29. 11. 2025 10.31
+2
Kar najdem ne vračam ampak si prisvojim
ODGOVORI
3 1
Free_Palestine
29. 11. 2025 10.30
+2
Sam sem našel denarnico z dokumenti in dobil figo. Nikoli več.
ODGOVORI
2 0
daiči
29. 11. 2025 10.28
+1
pa se nasvet. ce pridte do bankomata pa je dnar u rezi se sam obrnte pa pjte na druh avtomat, ker ce dnar potegnte vn bote imel sam sitnosti...
ODGOVORI
2 1
daiči
29. 11. 2025 10.26
+3
30 evrov je namenu zenicki, ja d ga ni sram lopova pozresnega. gnusoba ena lakomna ma nimam bsed za take francoze brezobrazne. en druh bi z ahtovke vzel dnar pa sel vn, pol pa vprasanje a bi se dnar se kdaj najdu. je pa res to de dons u stacunah so kamere na vsakmu koraku in se vse vid, sam ce bi storilc reku de dnarja pac nima ker ga je zgubu, nebi blo tko simpl.
ODGOVORI
3 0
lab123
29. 11. 2025 10.25
+3
Najdejo samo tisti,ki vrnejo. Jaz nikol nic ne najdem😁
ODGOVORI
3 0
3320.
29. 11. 2025 10.24
+3
Še nisem imel te sreče, ampak če kdaj najdem, ni šans da vrnem, kdor izgubi tako količino denarja ga ima še več na zalogi.
ODGOVORI
4 1
Justice4all
29. 11. 2025 10.20
+7
Mislim da je to stvar moralnega zadoščenja in poštenja...Jaz sem tudi za najdeni telefon katerega sem odnesel na policijo požrl 20 min čakanja...Apak sem vesel da sem mogoče komu pomagal...
ODGOVORI
7 0
a res1
29. 11. 2025 10.18
-3
Kaj jo je sploh brigala ta torba. To je ene vrste kraja. Lastnik bi se pa že spomnil, kot je hodil. Ni pa nujno, da je vse res kar piše.
ODGOVORI
2 5
Darko32
29. 11. 2025 10.18
+6
Če smo realni je resni problem, če najdeš neke predmete, saj si takoj vmešan lahko v vraga in pol. Določeni so toliko pokvarjeni, da bi še obtožili, da si jim ti ukradel. Žal pred mnogimi leti smo debatirali in je povedal zgodbo na to temo. V času službe je v svojem delokrogu našel denarnico z dokumenti. Vsi vemo kaj pomenijo dokumeti in kakšne procedure se lahko zgodijo in je nemudoma predal na Policijo vse, kar je našel. Na koncu ga je izgubljeni obtožil, da je ukradel denar. Zato je resni problem kako se zaščiti pred takšnimi obtožbami v takšnih primerih. Glede tega vidimo, da je to pokvarjenost in če bi ji dal vsaj 1 % bi bilo drugače.
ODGOVORI
7 1
daiči
29. 11. 2025 10.30
+1
ja to je res problem.
ODGOVORI
1 0
Nikdar več
29. 11. 2025 10.31
-1
Če je naslov v denarnici na katerem od dokumentov, pošlješ po pošti ali pa vržeš v poštni nabiralnik, pa naj se poštarji pozabavajo.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385