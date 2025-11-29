'Poštenost se ne splača več': našla 16 tisočakov, prejela le 32 evrov nagrade

"Poštenost se ne splača več," pravi razočarana Ginette. V torek popoldne je po poročanju časnika Heute v vozičku domačega supermarketa zagledala pozabljeno aktovko. Ker ni vedela, komu pripada, jo je previdno odprla in poleg različnih dokumentov v njej našla tudi številne bankovce.
"Ko sem zagledala ves ta denar, sem se takoj postavila v lastnikovo kožo. Niti nisem štela, koliko ga je. Takoj sem šla na policijo," pripoveduje 77-letnica. Tam so ji povedali, da je v kovčku 15.000 frankov, približno 16.100 evrov. Po oddaji denarja je odšla, saj je želela ostati anonimna, čeprav so jo policisti prosili, naj počaka na lastnika.
Že naslednji dan je policija potrkala na vrata njene hiše, tokrat kot posrednica med najditeljico in lastnikom, ki ji je namenil denarno nagrado. Ginette je ob znesku ostala brez besed. Policist se ji je opravičil in rekel, da mu je lastnik dejal, da je 30 frankov dovolj, to je približno 32 evrov.
V Švici sicer velja nepisano pravilo, da najditelj ob najdbi denarja ali vrednih predmetov prejme približno deset odstotkov vrednosti kot nagrado. Potrta Ginette pravi, da takšnega zneska ne bi sprejela, 30 frankov pa se ji zdi ponižujoče, saj se je trudila, da lastnik čim prej dobi svoj denar.
Policija v Bernu je za medije potrdila, da je bila v torek prejeta prijava o oddaji več tisoč frankov, natančnega zneska pa niso razkrili. Pojasnili so, da ima najditelj po 722. členu švicarskega civilnega zakonika pravico do "razumne nagrade", a zakon višine ne določa. Pravilo desetih odstotkov je tako le tradicija, končna odločitev pa je v rokah lastnika, poroča Heute.
