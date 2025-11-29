'Poštenost se ne splača več': našla 16 tisočakov, prejela le 32 evrov nagrade

"Poštenost se ne splača več," pravi razočarana Ginette. V torek popoldne je po poročanju časnika Heute v vozičku domačega supermarketa zagledala pozabljeno aktovko. Ker ni vedela, komu pripada, jo je previdno odprla in poleg različnih dokumentov v njej našla tudi številne bankovce.

"Ko sem zagledala ves ta denar, sem se takoj postavila v lastnikovo kožo. Niti nisem štela, koliko ga je. Takoj sem šla na policijo," pripoveduje 77-letnica. Tam so ji povedali, da je v kovčku 15.000 frankov, približno 16.100 evrov. Po oddaji denarja je odšla, saj je želela ostati anonimna, čeprav so jo policisti prosili, naj počaka na lastnika.