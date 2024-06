Vrnili knjigo, ki ji je rok izposoje potekel pred 84 leti

"Med izposojami, ki se vrnejo desetletja po roku, so običajno knjige, ki jih najdejo ljudje, ko brskajo po predmetih pokojnih sorodnikov," je povedala Strandova. "Ljudje želijo narediti pravo stvar in vrniti knjigo, ki je last knjižnice. Mislim, da je to lepo."

Možni razlog za tako pozno vrnitev bi lahko bil v tem, da je rok izposoje potekel mesec dni po invaziji Sovjetske zveze na Finsko novembra 1939. "Vrnitev knjige morda ni bila prva stvar, o kateri je izposojevalec razmišljal," je povedala.

Med državama je takrat divjala t. i. zimska vojna, ki se je končala marca 1940, ko je bila podpisana mirovna pogodba, s katero je Finska izgubila določen del ozemlja. Če je izposojevalec preživel vojno, je takrat po oceni knjižničarke verjetno razmišljal o drugih stvareh, kot o vrnitvi knjige.

Refugees je zgodovinski roman. Izšel je leta 1893 in je postavljen v Francijo v 17. stoletju, napisal pa ga je britanski avtor, najbolj znan po svojih zgodbah o Sherlocku Holmesu.

Knjigo, pri kateri gre za izdajo iz leta 1925, bi lahko znova dali na voljo javnosti, saj se je vrnila v dobrem stanju. "Kakovost starih knjig je običajno veliko boljša od novih," je še dodala knjižničarka.