Invazija mormonskih čričkov: 'To me spravlja ob pamet'

V regionalni bolnišnici severovzhodne Nevade so črički prekrili poti, vrata, grmovje in travo.

Robert Carlson, prebivalec Elka, čričke odganja s pršilnikom z vodo in detergentom za pomivanje posode: "To me spravlja ob pamet."

Čeprav težava ni prisotna v celotnem mestu, je po poročanju ameriške televizije KUTV Carlson povedal, da je žuželke že videl tudi v drugih delih Nevade. Na srečo se zdi, da črički nimajo veliko opravka z ljudmi; so le nadloga.

"Najbolj nora stvar, ki sem jo videl, je, da se med seboj jedo," je še zaključil Carlson.