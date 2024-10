Vrnili ukradenega kužka: 'Smo tatovi, a pošteni'

" Kuža ji pomeni vse. Tiste, ki ste ga moji hčerki vzeli, pozivam – ne glede na to, kdo ste – da ji ga vrnete, saj se brez njega ne počuti dobro. Od vas želimo samo to, da nam vrnete Mauija, preostalo lahko obdržite, " je povedal oče v videu.

Italijani so skrbno spremljali dogajanje v povezavi s tatvino, ki se je zgodila v mestu Acerra. Dekličin oče je namreč tatove javno pozval, naj njegovi 12-letni hčerki vrnejo psa Mauija, ki so ga ukradli med vlomom. Kot je dejal, je nanj zelo navezana in z njim prijateljuje že od svojega tretjega leta.

Številni uporabniki družbenih omrežij so posnetek posredovali naprej in očetova prošnja je po nekaj dneh dosegla tatove. V ponedeljek zvečer je prejel klic in izvedel, da jih kuža čaka pred vhodom. "Rekli so mi tole: 'Poglejte, gospod, mi smo tatovi, a smo pošteni'," je pogovor povzel oče 12-letne deklice in se ob tem zahvalil italijanski javnosti za podporo.

Mnogi Italijani, ki imajo prav tako doma psa pasme nemški špic, so deklico poskušali potolažiti s ponudbo, da ji odstopijo svojega. Zbirali so tudi sredstva, da bi ji kupili novega. "Italija se zavzela za to, da moji hčerki vrnejo njenega ljubljenčka. Zahvaljujem se vsem, moja hči pa joka od sreče," je še povedal oče.