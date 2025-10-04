Svetli način
Tujina

Vrnitev 'evropskega Donalda Trumpa'?

Praga, 04. 10. 2025 16.59 | Posodobljeno pred 26 minutami

Avtor
STA , M.P.
Komentarji
2

Na Češkem po dveh tretjinah preštetih glasov na parlamentarnih volitvah, ki so se končale ob 14. uri, kaže na prepričljivo zmago desnega populističnega gibanja ANO nekdanjega premierja Andreja Babiša.

Parlamentarne volitve na Češkem tradicionalno potekajo dva dni. Več kot osem milijonov volilnih upravičencev je lahko glasovalo v petek do 22. ure in danes do 14. ure.

Po dveh tretjinah preštetih glasov je stranka ANO Andreja Babiša prejela 37 odstotkov glasov, s čimer se lahko Babiš po štirih letih nadeja vrnitve na premierski položaj.

Andrej Babiš
Andrej Babiš FOTO: AP

Vladajoča liberalno-konservativna koalicija Skupaj premierja Petra Fiale je dosegla približno 21 odstotkov glasov.

Sedanja koalicijska županska stranka (STAN) ima po delnih izidih okoli 11 odstotkov glasov. V parlament naj bi se uvrstila tudi nova konservativna stranka Motoristi ter skrajno desna stranka Svoboda in neposredna Demokracija (SPD), ki ju omenjajo kot možna koalicijska partnerja za Babiša.

Bolj dokončni izidi bodo znani do večera. Volilna udeležba je bila približno 70-odstotna.

Babiš cilja na absolutno večino

Babiš je v petek, ko je glasoval v vzhodnem industrijskem mestu Ostrava, povedal, da cilja na absolutno večino za svojo stranko. Obljubil je nižje davke in konec dobav orožja Ukrajini.

Za 200 poslanskih mest so se potegovali predstavniki 26 strank in zavezništev.

Z vrnitvijo Babiša, ki je bil premier med letoma 2017 in 2021, na oblast bi se lahko spremenila politika Prage do Evropske unije in Ukrajine. V primeru zmage bo premožni poslovnež sicer potreboval najmanj enega koalicijskega partnerja, da bo dosegel potrebno parlamentarno večino.

Evropski 'Donald Trump'

Analitiki opozarjajo, da bi vrnitev Babiša lahko Češko približala politični poti Madžarske in Slovaške. Mnogi pa medtem nekdanjega premierja v retoriki in slogu primerjajo z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

but_the_ppl_are_retarded
04. 10. 2025 17.29
Ursuli se bo zmešalo...
ODGOVORI
0 0
NeNebinarni
04. 10. 2025 17.19
+4
Človek je bil premier in to je najboljša slika, ki ste jo lahko našli?
ODGOVORI
4 0
